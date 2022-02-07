鲁尼：年轻时压力大 曾习惯性借酒消愁

（伦敦综合电）英格兰球星鲁尼（Rooney）承认，自己在职业生涯高峰期曾酗酒，以逃避成名后所面对的压力。

前曼联（Man Utd）名宿鲁尼在最近的访谈中，讲起了自己的经历。

他回忆道：“我16岁成为英超球员，之后又成为国家队的一员，这面临的压力是你无法想象的，那个时候的我并没有准备好。”

鲁尼表示，自己一开始很不适应这样的生活。“我花了很多时间来适应，这对我来说十分艰难。”

“从开始效力曼联到我的第一个儿子出生，我把自己封闭了，在不踢球的日子里我只是喝酒，除了喝酒还是喝酒，想把所有的事情从我的脑海中移除。虽然我其实并不喜欢这样，但是我也不知道怎么回事。”

不过最后，鲁尼也是十分励志的说道：“我努力依靠自己的力量解决问题，从小在贫困家庭长大的我，学会的只是靠自己。无论是你遇到什么困难，第一个想到的应该是靠自己，而不是寻求帮助。”

鲁尼从2004年到2017年为曼联效力。他在为球队出场的559场比赛中打进了253个球，是球队历史上最好的射脚之一。

鲁尼目前执教英冠球队德比（Derby），球队目前29轮过后在积分榜上积15分排名倒数第二位。本赛季，德比因为欠款负债遭遇了严重的危机，在冬窗市场上多达九人离开了球队。