彭帅与巴赫共进晚餐 再次否认遭性侵

（北京综合电）国际奥委会昨天证实，奥委会主席巴赫在北京和中国网球员彭帅见了面。彭帅还接受了法国权威体育媒体《队报》专访，重申并没有受到性侵，同时宣布从网坛退役。

国际奥委会表示，彭帅已经如约在上周六和巴赫及国际奥委会运动员委员会主席、津巴布韦女子游泳退役名将柯丝蒂·考文垂在北京奥林匹克俱乐部共进晚餐。彭帅表示会在疫情结束后到欧洲一游，她接受巴赫邀请，将造访国际奥委会位于瑞士洛桑的总部。

《队报》也在前天报道，彭帅在中国奥委会官员王衎陪同下，接受了该报专访。专访中，彭帅保持了去年12月19日接受《联合早报》独家采访时的说法。她对《队报》说：“我从没有说过有任何人以任何方式性侵我。”

36岁的彭帅去年11月2日突然在中国社交网站微博上发文，称她与中国前副总理张高丽有过一段不伦恋情，行文中有彭帅遭性侵嫌疑。这篇微博很快就遭删除。之后彭帅在公众视野中消失了近三周时间，在11月21日才再次公开露面。彭帅在11月21日还与巴赫视频对话，期间双方想约会在北京冬奥会期间共进晚餐。

世界女子网球员总会（WTA）、多位知名网球运动员以及不少政客都先后公开要求中国政府，恢复彭帅人身自由，并调查性侵指控。WTA还宣布停止在中国主办一切赛事。外地民众在社交网络上发起了“彭帅在哪里”的标签活动。

当《队报》记者问彭帅，为何那篇微博会被删除时，她说：“因为我想要删掉……外面的世界对于这条微博的误解很深。我不想这条微博的意思继续被曲解，也不希望媒体大肆报道。”

她说：“个人感受、体育以及政治是三样完全不同的事情。我的感情生活、我的个人生活不应该与体育及政治牵扯在一起”

彭帅曾是两届网球大满贯赛事双打冠军。她最后一次参赛是在2020年2月的卡塔尔公开赛，自从冠病疫情在全球暴发之后，她就一直没有参加比赛。36岁的彭帅在《队报》的采访中宣布退役。