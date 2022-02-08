塞内加尔首夺非洲杯 马内锋芒盖过萨拉赫

塞内加尔在昨天凌晨的非洲杯决赛凭点球以4比2击败埃及，首次在非洲杯称王。

（雅温得综合电）等了57年，塞内加尔终于在昨天凌晨（新加坡时间）的非洲杯决赛以点球力压埃及，首度在这项洲际赛中称王，而他们的胜利也意味着埃及欲实现第八次夺冠的梦想破灭。

这是埃及在本届非洲杯第三次进入点球大战，在之前的16强及半决赛中，他们分别凭点球以5比4及3比1淘汰科特迪瓦及东道主喀麦隆，没想到在昨天最关键的一场点球战中，他们却以2比4败下阵来，这对埃及来说，无疑是个沉重的打击，而近年来在英超球队“红军”利物浦（Liverpool）载誉无数，却始终无法为国家队带来任何荣誉的队长萨拉赫（Salah）更是难过得眼眶泛泪。

本仗不仅仅是塞内加尔与埃及之争，也是利物浦双雄马内（Mane）与萨拉赫之间的同场较量，结果马内的锋芒完全盖过萨拉赫，因为他攻进了制胜点球，助塞内加尔历史性捧起非洲杯桂冠，萨拉赫则和半决赛一样，点球战未上场，球队命运就已成定局。

马内将功补过

不过，马内也不是一开始就一帆风顺，他在第7分钟踢失罚球，差点成了球队罪人。

当时，后卫西斯（Ciss）为塞内加尔争取到一个罚球，马内主罚选择劲射中路，结果被埃及门将加巴尔（Gabal）猜对方向，轻松扑出。

庆幸的是，见惯大场面的马内没有因此心态崩塌，依然冷静地为塞内加尔操刀第五个，同时也是最关键的一个点球。在吸取了之前的教训后，此刻他射出了一个角度更刁钻的点球，让加巴尔鞭长莫及。

加巴尔未当选最佳门将 引起不少争议

埃及后卫阿布德尔莫内姆（Abdelmonem）是在点球战中第一位失手的球员，他因为将球射得太偏，以致皮球击中左柱弹出。

尽管随后上场的塞内加尔后卫萨尔（Sarr）的点球被加巴尔扑出，但好在效力于英超球队切尔西（Chelsea）的门将门迪（Mendy）也不遑多让，将埃及的第四个点球拒于门外，因此随着马内点球中鹄，塞内加尔也终于尝到了在非洲杯登顶的滋味。

除了在昨天踢进制胜点球之外，马内也因为之前为塞内加尔攻进了三个进球而当选本届非洲杯的最佳球员，东道主喀麦隆队长阿布巴卡尔（Aboubakar）以八个进球，毫无悬念地成为赛会最佳射脚。

不过，门迪力压加巴尔夺得赛会最佳门将则引起了不少争议，因为后者不仅在决赛未进入点球战前，一共挡出了塞内加尔多达八次射门，更重要的是，埃及能在淘汰赛中一路靠加时及点球挺进决赛，主要都是他的功劳，但主办当局最终却只给了他一个决赛“全场最佳”的安慰奖。

冤家路窄的塞内加尔与埃及将在下个月的世界杯非洲区外围赛中再次碰头，届时主场摆阵的埃及势必要一雪前耻。