两球完胜狐狸 红军紧迫曼市

本地时间今晨的英超，“红军”利物浦凭葡萄牙前锋若塔（Jota）的梅开二度，在安菲尔德球场以两球完胜“狐狸”莱斯特，一报首循环落败之仇，并继续在积分榜向领航的曼市施压。

红军在少赛1场的情况下落后曼市9分，比老三切尔西多了4分。统计显示，利物浦在英超已14场主场不败（10胜4和），目前的5连胜势头也是自2020年12月以来的最长连胜。

若塔梅开二度 红军碾压狐狸

冬季新签的哥伦比亚翼锋路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）周中在足总杯亮相表现不俗，此役就获得英超首发机会，和若塔、菲尔米诺（Firmino）组成进攻三叉戟。

狐狸虽然表现略比周中爆冷不敌英冠球队诺丁汉森林略有改善，但面对整体实力较高的红军只能处于挨打局面。不过狐狸门将施迈歇尔（Schmeichel）身手敏捷，屡救险境，硬是挡下了红军的攻势。

直到第34分钟，红军边卫阿诺德（Arnold）右路开角球，中卫范戴克（van Dijk）泰山压顶，但再被施迈歇尔挡出，若塔门前成功补射入网，助红军半场领先1球。

易边再战，狐狸更是毫无攻势，只能靠施迈歇尔一夫当关，多次化解红军的攻势，包括在第75分钟出迎封堵了候补上阵的萨拉赫（Salah）的单刀。两分钟后，这位埃及球星再在禁区顶右路起脚，施迈歇尔扑挡后球中楣弹出，迪亚斯紧接怒射，同样逃不过施迈歇尔的十指关。

虽然施迈歇尔左飞右扑，但第87分钟龙门终究再次失守，被若塔接到妙传后，在禁区转身顺势扫射入网，助红军锁定2比0的胜局。

克洛普：不认为曼市受到威胁

红军主帅克洛普（Klopp）赛后表示：“我不认为别人已经感觉到了我们的气息，我们只能努力去赢得比赛。这样的胜利很重要，因为这不仅仅是追赶曼市的问题，还有很多球队在后面追赶。”

至于迪亚斯英超首秀的表现，克洛普说：“情况就如在操练所见，实在是出色的表现，他有过一些出类拔萃的时刻。”

1球小胜狼队 十人炮兵迎今年首胜

上月在各项赛事5仗不胜的“炮兵”阿申纳，今晨英超作客狼队，终于凭中卫加布里埃尔（Gabriel）上半场建功，并在前锋马蒂内利（Martinelli）被罚下后守住1比0胜果，总算重返胜轨，取得今年首胜。

炮兵上月陷入低潮，在英格兰足总杯及联赛杯先后出局，而且近4仗仅得1个进球，是16年来首次。全取3分后，炮兵以得失球优势力压同积39分的曼联升当老五，还有1场优势。

加布里埃尔是在第25分钟，凭一次右路角球进攻制造混乱时在门前加一脚把球射入网，裁判透过VAR检视后证实过程没有犯规，进球有效。

不过全场焦点却是马蒂内利的红卡，他在第69分钟推倒敌将试图阻挡其快速掷出界外球，随后又在追击中撞倒另一敌将，1分钟连得两张黄卡被罚下。这是炮兵近6场比赛第4次有球员染红被逐，显然已对10人应战的情况熟能生巧，成功挡住狼队的反扑，守住1比0的胜果。

炮兵主帅阿特塔（Arteta）：“我从没见过这样的事（马蒂内利的红卡），我在这个国家待了18年，我从来没见过。10人迎战导致我们的比赛变得艰难，最后10分钟我们受到不小考验，我从未见过这样的事情。”