哈登加盟76人网队三巨头解体

美国职业篮球赛

哈登最终还是离开了布鲁克林网，曾被寄予厚望的布鲁克林网三巨头就此解体。由于各种原因，三巨头在一年多合作期内一同出战的比赛仅有16场，可谓屈指可数。网队也在近期遭遇10连败，季后赛席位都岌岌可危。

（纽约综合电）布鲁克林网（Brooklyn Nets）和费城76人（Philadelphia 76ers）在美国职业篮球赛（NBA）本赛季球员交易窗口最后一天终于达成交易，76人从网队获得本季表现一般的超级球星哈登（Harden），而因与球队矛盾本季一直没有上场的西蒙斯（Simmons）则转投网队。

在新加坡时间昨天凌晨4时截止，这笔交易几乎是在最后一刻才敲定。除西蒙斯外，76人还送除了三分射手塞斯·柯里（Seith Curry）、候补中锋杜拉蒙德（Drummond）和两个首轮选秀权。网队除哈登外还送出了大前锋米尔萨普（Milsap）。

三巨头仅合体16场

贵为2018年常规赛最有价值球员（MVP）的哈登，在上赛季从休斯敦火箭（Houston Rockets）加盟网队，与欧文（Irving）和杜兰特（Durant）组成三巨头。网队一度被视作是最大夺冠热门。然而由于各种原因，在合作的一年时间里，三巨头一同出战的比赛只有区区16场。

网队上赛季遭公鹿（Bucks）在东岸半决赛淘汰。本赛季欧文因为坚决不接种疫苗长期无法出战，杜兰特也不时受伤缺阵。

哈登则因规则改变状态大幅下滑，本季平均每场只得22.5分，是他自2012-13赛季加盟火箭后的最低场均得分。而网队也在近期遭遇十连败，季后赛席位都岌岌可危。如此局面下，网队决定放弃三巨头组合。

全星赛组队

杜兰特坚决不选哈登

76人送出了本季从未上场的西蒙斯。从纸面上看，哈登能大大加强76人外线进攻火力，恩比德（Embiid）和哈登这一内一外的组合也值得关注。而西蒙斯也会大大加强网队的防守实力。双方各取所需，但目前看来，两队都不会是今年总冠军的最强竞争者。

交易完成后，NBA也在昨天举办了全星赛的分队仪式。今年全星赛票选得票最多的两位球星詹姆斯（James）和杜兰特通过视讯连线的方式挑选球员。

有意思的是，杜兰特在挑选首个球员时选择了哈登的新队友恩比德，之后却一直不愿意选哈登。而詹姆斯也似乎有意想把哈登让给杜兰特。到了最后两个球员时，视讯中已经哄笑成一片。杜兰特最终还是没有选择哈登，他以球队缺乏高度为由，选择爵士（Jazz）中锋戈贝尔（Gobert）。

哈登作为仅剩的球员自动进入詹姆斯队。詹姆斯说道：“哈登最近都没打球，他是健康的吗？哈登，他会出战吗？如果他不能打，会发生什么？”作为主持人的退役名宿巴克利（Barkley）回应说：“他被交易了，现在他健康了！相信我，勒布朗（詹姆斯），他会出战下场比赛的！”詹姆斯随即也大笑不已。

由于有伤在身，杜兰特并不会出战本届全星赛。在这样的情况下，他仍不愿让哈登加入他的球队，态度令人玩味。