卡米拉药检不过关 禁赛与否明天揭晓

国际体育仲裁庭将在今晚举行听证会，就药检呈阳性的俄罗斯花样滑冰小将卡米拉能否继续参赛北京冬奥作出裁决，并在明天公布结果。

（北京综合电）最近被禁药阴云笼罩的俄罗斯15岁花样滑冰天才少女卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）究竟会有怎么样的命运，答案将在明天揭晓。

根据国际体育仲裁庭（CAS）昨晚发表的文告，他们将在本地时间今晚8点半举行听证会，就卡米拉能否继续参加北京冬奥会作出裁决，并在明天公布结果。

女子单人滑将在来临周二开赛，卡米拉被视为夺冠最大热门，但她现在能否如期站在赛场上还是个未知数。

卡米拉在2月6日的冬奥首秀中惊艳全场，随后助俄罗斯夺得女子花滑团体赛金牌，可是当天的颁奖仪式却无故延期，没想到隔天就爆出了卡米拉药检不过关的消息。

在卡米拉药检呈阳性之后，俄罗斯反兴奋剂机构（RUSADA）一度禁止她继续参赛，但之后又取消了这一禁令。卡米拉在本周四像往常般出现在训练场上，但国际仲裁法庭昨天却确认收到了世界反兴奋剂机构（WADA）、国际奥委会（IOC）及国际滑联（ISU）的联合上诉申请，要求他们恢复对卡米拉的临时禁赛决定。

但按照《世界反兴奋剂条例》对不满16岁的未成年选手的保护条款，年仅15岁的卡米拉虽可能会被迫终止本届冬奥征程，但之后应该不会被长久禁赛。

该条例规定，当一个未成年人涉及违反兴奋剂规则时，她的教练和队医等随行人员也必须接受调查。据了解，俄反兴奋剂机构已对卡米拉身边的工作人员启动调查，而国际奥委会也对此举表示欢迎。

自从卡米拉药检呈阳性的消息一出，俄罗斯的推特上便开始充斥着“图贝瑞兹（卡米拉教练）可耻”（Shame On Tutberidze）的标签。