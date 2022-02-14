遭狼队咬伤 热刺联赛三连败

“热刺”托特纳姆昨晚即便由皇牌射脚凯恩（Kane）和孙兴慜冲锋，但双双哑火，最终在主场遭狼队两破龙门，以0比2吞下联赛三连败。

狼队一开赛就反客为主，第6分钟就先声夺人。中场内维斯（Neves）远射被扑出，热刺门将洛里斯（Lloris）接着勉强扑出了中场登东克尔（Dendoncker）的补射，不过没能再阻挡狼队前锋希门尼斯（Jimenez）12码处的半凌空抽射入网，被狼队以1球领先。

热刺祸不单行，第18分钟再失一球，后卫传球失误，被狼队截球后发动快攻，前锋波登塞（Podence）小禁区射门被封堵，但登东克尔近距离补射入网，狼队半场就领先2比0。

下半场，热刺控球上取回优势，但凯恩和孙兴慜都忘了穿射脚靴，无力破门，最终吞下0比2的败仗。

孔特: 不可能冲击欧冠

蓝军主帅孔特（Conte）说：“在比赛的最后我们踢得非常好，创造了很多机会并成功掌握了球权，但我们开局的方式实在丢人，那是两个让人无法评价的丢球。”

“当你输给切尔西后，又在主场遭遇连败，这样的一支球队想要冲击欧冠是不可能的。认清眼前的状况非常重要，要不然我们的球迷会感到失望。球员们现在需要感受到的是鼓励，而不是让他们去追逐一个不切实际的目标的压力。这是我的评估。”