俄罗斯卡米拉获准参加女子花滑单人赛

（北京综合电）体育仲裁庭昨天下午做出决定，允许药检呈阳性的俄罗斯15岁花样滑冰天才少女卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）继续参加北京冬奥会。这意味着卡米拉可以参加今天开赛的女子花滑单人赛项目，但并不意味着事情有了结果。国际奥委会已经表示，这一决定与花滑团体和女子个人两项比赛的奖牌归属无关。

体育仲裁庭宣布驳回国际奥委会、国际滑冰联合会和世界反兴奋剂机构的上诉，维持俄罗斯反兴奋剂机构之前的决定，也就是撤销对于卡米拉的临时禁赛令。

对于为何撤销禁赛令，体育仲裁庭表示，是因为一些“特殊情况”，一是卡米拉不足16岁，在世界反兴奋剂法令中是一位“受保护人士”；二是反兴奋剂规则对受保护人员有专门的标准和从轻的处罚；三是卡米拉在冬奥期间没检测阳性；四是检测结果拖延了六个星期才交给俄罗斯方面。

仲裁庭总裁雷布说：“仲裁庭认为，在这样的情况下，禁止这位运动员参赛将导致无法挽回的伤害。”

卡米拉是首位在冬奥赛场完成四周跳的女运动员，她技惊四座表演帮助俄罗斯奥委会赢得了本届冬奥花滑团体金牌。

然而花滑团体项目结束一天后，俄罗斯反兴奋剂机构收到了卡米拉去年圣诞节当天在全国锦标赛中的药检结果，卡米拉样本中被检验出曲美他嗪（trimetazidine）的禁药成分。

俄罗斯反兴奋剂机构对卡米拉发出临时禁赛令，随后在卡米拉的上诉下取消。国际奥委会则将这一问题上诉至体育仲裁庭，并一直没有举办团体赛的颁奖仪式。

多国奥委会都对仲裁庭决定表示失望。国际奥委会宣布，不会在北京冬奥会期间举办花滑团体赛的颁奖仪式。如果卡米拉在今天开赛的女子单人赛中排名前三的话，女单颁奖仪式也不会举行。颁奖仪式将在卡米拉事件结束后以数字方式举行。

韩国花滑退役名宿金妍儿对仲裁庭决定大感失望。她在社交网站上写道：“违反禁药规则的运动员不应允许参赛。这是必须遵守的原则，不应有例外。所有运动员的努力和梦想都同样珍贵。”

考虑到卡米拉的年纪，她服用禁药很可能是成年人主导。世界反兴奋剂机构则表示，将会对卡米拉的随行人员进行调查，包括教练、医生和其他跟随她的成年人。