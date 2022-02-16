双打骆建贤染疫退赛 我国羽队九人征战亚团赛

亚洲羽毛球团体锦标赛昨天开打，我国男队今天下午将迎战东道主选手马来西亚，不过男双骆建贤因确诊冠状病毒没有前来参赛，新加坡队届时将以九名选手出战。

骆建贤上周六在我国进行了核酸检测（PCR），隔天结果呈阳，因此最终没有随队参赛，目前在家休养。

因此，丹尼、许永凯、许家维、郭俊良、骆建佑、郑加恒、林明宏、高永杰以及窪纯佑将在这项两年一度的团体赛中为我国争取第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的参赛资格。

我国单打选手为骆建佑、郑加恒、林明宏和许家维，其余球员则以双打组合形式征战。

在首阶段的比赛中，八支参赛球队分为两组，在四天里进行单循环对赛。小组赛排名前二的球队可晋级半决赛，并获得5月在曼谷开打的汤杯参赛资格。

韩国男女队取得开门红

韩国队在本届亚团赛都是派二线球员和小将出战，女队上午以5比0横扫哈萨克斯坦并不意外，男队5比0打败实力不俗的印度才让人眼前一亮。

26岁的全奕陈最高世界排名是第18位，不过由于伤病原因一度消失在赛场上，目前没有排名的他出任第一男单便交出好成绩，耗时42分钟以21比11、21比19击败近上升势头非常猛的叻斯亚·森。

韩国在本届比赛中与印度尼西亚、香港以及印度同组，他们在小组赛首场战胜印度后为出线取得好兆头，明天将迎战印尼。

卫冕冠军的印尼昨天也顺利取得首胜，以4比1打败以李卓耀为首的香港。

无独有偶，印尼女队也在小组赛以4比1拿下香港，她们今天将对战哈萨克斯坦，同组的韩国则对阵香港。在另一个女团小组中，马来西亚与日本激战五场比赛后，以3比2完成逆转。

由于新加坡女队退出比赛，因此这组只有马来西亚、日本和印度，获得一胜的马国已看见晋级四强的曙光。