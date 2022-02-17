亚洲羽毛球团体锦标赛 我国男羽队0比5不敌马来西亚

新加坡男队在亚团赛首场小组赛0比5不敌马来西亚后，今天下午与日本的比赛非常关键。根据规则，只有在小组赛排名前二的球队才能晋级四强，并获得今年汤杯的参赛资格。

新加坡昨天在雪兰莪州举行的亚洲羽毛球团体锦标赛，以0比5不敌东道主马来西亚无缘首胜，今天将与日本进行另一场B组小组赛。

马来西亚主力尽出，昨天在三个单打和两个双打项目上都派出世界排名较高的阵容参赛，像是世界排名第七的李梓嘉，世界第七的谢定峰／苏伟译以及世界第17位的吴世飞／努·伊祖丁。

世界排名第12位的我国选手骆建佑与李梓嘉率先展开较量，不过骆建佑在网前球没占到优势，让对手杀红了眼，最终6比21、14比21败下阵来。

他赛后告诉《联合早报》：“李梓嘉今天发挥得很好，我打得没那么好。场地风很大，他控制得很棒，这点是我须要努力和继续进步的。”

根据世界羽联的官方纪录，这是他们在巡回赛的第五次对决，李梓嘉将交手纪录改写至三胜两负。

随后出场的我国选手丹尼和高永杰没有世界排名，“临时”组队的他们挑战东京奥运会男双铜牌组合谢定峰／苏伟译。马来西亚组合补位意识强，虽然偶有失误，但一直进攻对手空隙，渐渐将比分拉开。

即便对手是世界排名靠前的顶尖球员，占下风的丹尼和高永杰依旧拿出拼劲，最终以14比21、12比21结束比赛。

此时，马来西亚已2比0领先。世界排名第104位的我国次号男单郑加恒背水一战，与排名比自己高出57位的黄智勇激战三局，可惜他在决胜局与对手比分差距太大，奋力缩小后还是以微差吞败。这场比赛历时一小时18分钟，比分为17比21、24比22、21比19。

许家维两局领先被逆转

紧接着上场的我国双打组合许永凯／郭俊良世界排名第1234位，他们只在巡回赛参加过一次比赛，最终10比21、13比21不敌吴世飞／努·伊祖丁。而最后一位出场的许家维连续两局都在领先的大好局面下被逆转，以17比21、20比22败给梁峻豪。

技术总监安德鲁表示，虽然全队对失利感到失望，不过他们相信今天会拿出更好的表现。

“总的来说，我们对输掉比赛感到失望，尤其是0比5失利。有些球员觉得比赛条件具有挑战性，非常难控制羽毛球。我们有几场出色的表现，明天我们将在这个基础上继续努力，其他球员会找到自己的状态，我相信他们会表现得更好。郑加恒和许家维在单打比赛都打得很好，一度有获胜的机会，只是没把握住，这对他们来说是很好的学习机会。”

在首阶段的比赛中，小组赛排名前二的球队可晋级半决赛，并获得5月在曼谷开打的第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的参赛资格。新加坡今天下午4时将迎战以二线阵容参赛的日本，后者较早时以5比0完胜哈萨克斯坦。星和201频道从18日起，每天早上10时开始现场直播这项赛事。