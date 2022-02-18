骆建佑旗开得胜 我国男队3比2击败日本

我国两位男单骆建佑和郑加恒在亚团赛为新加坡队贡献重要的单打分数，再加上许永凯与丹尼的默契配合，最终以3比2险胜日本。今天他们与哈萨克斯坦进行小组赛最后一场较量。

凭借两位单打和一支双打的卓越表现，我国男队昨天下午在亚洲羽毛球团体锦标赛B组小组赛以3比2战胜派出二线球员出战的日本，看见晋级四强的曙光。

首位出场的骆建佑进入状态较快，仅用时10分钟便以21比16拿下首局。他和世界排名第343位的秦野陆在次局打得难分难解，直到8比8之后才连下三分拉开距离。之后骆建佑一直保持微弱的领先优势，直到15比13时打出一波得分潮，最终以21比15获胜。

骆建佑告诉《联合早报》：“今天的风不像昨天那么大，所以我感觉很好。虽然我比昨天打得好，但这还不足够，我还需要更加努力，做得更好。”

随后出场的我国双打组合高永杰／郭俊良没有世界排名，他们与世界第857位的对手远藤彩斗／武井优太激战了三局，12比21、21比19、15比21败下阵来。

至此，新加坡与日本1比1回到原点。出战次号男单的郑加恒尽管在比赛过程中遭到一点波动，但经过一个小时的鏖战还是以21比15、13比21、21比18击退高桥洸士，助新加坡以2比1反超总比分。

由于骆建贤确诊冠病无法到马来西亚征战，因此许永凯改与丹尼搭档出战。虽然这两人一段时间没配对参赛，不过迎战日本的目崎骏太郎／西田阳耶时他们抓住机会，以21比18、18比21、21比19为新加坡拿下致胜的一分。

许家维是当天最后一位出场的新加坡球员，在球队已锁定胜利三分的情况下，没有任何包袱，对阵森口航士朗时10比21、17比21落败。

郑加恒连续两天都打了一个小时的比赛，他赛后受访时说：“我尽我最大的努力去适应这里的情况，今天我感觉比昨天好多了，我会继续保持积极的心态。我今天的比赛很艰难，所以我很高兴能赢下来，也很高兴能为新加坡队拿分。我会将今天的胜利置之脑后，明天再拼。”

与新加坡同在B组的马来西亚较早时以5比0打败哈萨克斯坦，已晋级半决赛。新加坡若能在今天下午4时拿下哈萨克斯坦，将有望闯进半决赛，不过前提是马来西亚不能输给日本。

根据规则，在亚团赛打进四强的球队将获得5月在曼谷开打的第32届汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的参赛资格，日本若无法通过这项赛事晋级也能以世界团体积分参加汤杯。