马来西亚击退日本 新加坡晋级半决赛至少锁定铜牌

托马来西亚3比2击败日本的福，新加坡得以晋级亚洲羽毛球团体锦标赛男团半决赛，并锁定汤姆斯杯参赛名额。

感谢马来西亚，新加坡在昨晚的亚洲羽毛球团体锦标赛男团半决赛才不至于功亏一篑，不仅顺利晋级半决赛，至少能带回一枚铜牌，还确定取得了汤姆斯杯参赛资格。

在昨天下午4时开战的B组最后一轮小组赛中，新加坡毫无悬念地以5比0横扫小组最弱的哈萨克斯坦，但首轮赛惨遭东道主马来西亚以5比0血洗，却让新加坡处于非常不利的位置，即便他们在上仗以3比2险胜日本，重现晋级曙光，但最终能否出线还得看日本与马来西亚的脸色，因为一旦东瀛武士力擒东道主，新加坡将以净胜局劣势，遗憾出局。

但庆幸的是，马来西亚最终以3比2险胜，意味着新加坡得以凭二胜一负的战绩力压仅胜哈萨克的日本出线，并从而取得在5月份于泰国曼谷举行的汤杯入场券。

日本和马来西亚此前皆以5比0横扫哈萨克，新加坡昨天也不遑多让，以相同比分轻取哈萨克。

值得一提的是，三场男单与两场男双赛只用时1小时46分钟，而且每场皆以直落两局击败对手。

正如之前的两场小组赛，新科世锦赛冠军骆建佑为我国打头阵，结果以21比12、21比17击败尼亚左夫打响首炮，接着出场的次号男单郑加恒也以21比17、21比8告捷。

由于哈萨克是本届亚团赛实力最弱的球队，因此新加坡昨天的出场名单中做出了不小调整，出任第三单打的林明宏及与高永杰组成第一双打的窪纯佑都是首次亮相。

尽管没有世界排名，但林明宏仍以21比12、21比14轻取塔兹布莱耶夫。

在以3比0锁定胜局后，新加坡队越战越勇，首次搭档的高永杰与窪纯佑与较资深的丹尼／郭俊良组合都只用了15分钟就让各自对手俯首称臣。

马日战得难分难解

但另一边厢的马来西亚与日本则战得难分难解，尽管马来西亚“一哥”李梓嘉以2比1逆转战胜秦野陆，但令人意外的是，世界排名第七的马来西亚第一男双谢定峰和苏伟译竟大热倒灶，以21比23、16比21不敌世界排名第857的远藤彩斗和武井优太。

来到第二单打，马来西亚的艾迪尔与日本的高桥洸士展开了一场长达1小时16分钟的激战，结果前者先盛后衰，遭对手以2比1逆转，此时的日本队已以2比1反超。

不过，马来西亚的第二男双组合吴世飞与努·伊祖丁却以17比21、21比17、21比17上演了翻盘好戏，让比赛进入最关键的一仗。

由于马来西亚此前已取得两连胜，因此昨天即使输球也还是能跻身四强，反倒是新加坡的命运掌握在马来西亚选手梁峻豪的手里。

在这场生死战中，梁峻豪明显技高一筹，以直落两局击败日本球员森口航士朗，为马来西亚锁定胜局的同时，也将新加坡送入半决赛和汤杯。

以B组头名出线的马来西亚将在半决赛中对垒A组副盟韩国，新加坡则将与A组盟主印尼争夺另一张决赛权。

星和201频道今天将会转播印尼对垒日本的女子团体半决赛和韩国对垒马来西亚的男子团体半决赛。