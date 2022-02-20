羽毛球亚团赛2比3不敌印尼 我国男队获历来首铜

尽管无缘亚团赛男团决赛，不过新加坡选手已为我国带回历来首枚亚团赛铜牌和曼谷汤杯入场券。新加坡羽球总会技术总监安德鲁说，团队已达到赛前设下的目标。

我国羽球男队昨天下午在亚洲羽毛球团体锦标赛半决赛以2比3败给东南亚羽球强国印度尼西亚，不过他们还是收获了我国羽球队历来首枚亚团赛铜牌，还有相隔八年的汤姆斯杯赛参赛资格，虽败犹荣。

上届冠军印尼这次虽然没派出一线球员征战，但他们的部分单打和双打球员是2021年汤姆斯杯男子羽毛球团体赛的夺冠功臣。我国球员除了骆建佑是世界排名前15的球员，其他人要么百名以外，要么没有排名。

在第一男单为我国打头阵的是世锦赛男单冠军骆建佑（世界第12位），他在第二局遭到一点挑战，但还是稳住阵脚直落两局为球队先拔头筹。

随后出场的男双高永杰／郭俊良不敌世界排名第28位的印尼男双里奥／丹尼尔，直到次号男单郑加恒出场才助我国再次领先。

郑加恒由于之前在服兵役的关系很少出赛，世界排名第104位的他从首战对垒马来西亚的黄智勇时就展现不俗战斗力。他昨天对战排名比自己高14位的伊赫桑没有因为首局失利而放弃，在后两局把对手打成个位数，助我国以2比1反超。

随后出场的我国男双组合丹尼／许永凯和单打许家维都无法为球队拿下胜利，新加坡最终以2比3止步四强。

我国男子羽球队无法更进一步，但他们对抗世界级球员展现出来的拼搏精神激励人心，新加坡羽毛球总会技术总监安德鲁为他们的表现感到自豪，“在这里看球员们的表现很有趣。我们发现，不只是骆建佑，有些球员的能力可以与世界前20的球员竞争。我们拥有优秀的年轻球员，他们需要这样的比赛来获得更多曝光机会。我们的球员能力很好，也有战斗精神，只是缺乏重大比赛的经验。他们会从中学习的，他们够年轻，也够优秀。”

男羽队将第三度参加汤杯

安德鲁表示他们已达到赛前设下的目标，他说：“我们赢得了一枚铜牌，并获得了汤杯的资格——这是我们的目标！我们的表现也很好，我认为我们能为我们所取得的成就感到骄傲。”

新加坡第一次亮相汤杯得追溯到1986年雅加达的赛事。后来我国再也没有获得汤杯资格，直到2014年才与女队携手亮相新德里举行的汤尤杯。

时隔八年，在多个国家和地区因疫情缺席亚团赛的情况下，新加坡不仅历来首次打入亚团赛半决赛，还获得了第三次参加汤杯的资格。

2022年汤杯将于5月8日至15日在曼谷举行，河内东南亚运动会则在5月12日至23日进行，到时连续作战对新加坡队来说又是一番考验。

在另一场男团半决赛，马来西亚以3比0力克韩国闯进决赛，他们与印尼的男团决赛会在今天下午4时进行，韩国和印尼之间的女团冠军战则在今天上午10时举行，星和201频道将进行直播。

男团半决赛成绩

新加坡【负】印度尼西亚 2比3

第一男单：骆建佑【胜】奇科 21比17、21比19

第一男双：高永杰／郭俊良【负】里奥／丹尼尔 16比21、12比21

第二男单：郑加恒【胜】伊赫桑 18比21、21比8、21比9

第二男双：丹尼／许永凯【负】肖希布／巴加斯 21比15、11比21、15比21

第三男单：许家维【负】克里斯蒂安 11比21、14比21