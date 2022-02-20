英超风云突变 热刺爆冷双杀曼市

本地时间今晨的英超重头戏，孙兴慜和凯恩（Kane）复勇，联手上演好戏，前者二传，后者更在终场前双响，助“热刺”托特纳姆在伊蒂哈德球场以3比2绝杀曼市，用本赛季双杀领头羊来霸气终止3连败。

这也让老二“红军”利物浦坐收渔翁之利，昨晚在主场以3比1击败诺里奇后，如今只落后曼市6分，但少赛1场，英超争冠顿时风云变色。热刺虽然排名第七，但在手握两场的优势下只落后老四曼联4分，争四希望大增。

孙兴慜 凯恩大爆发 孔特战术性致胜

近况萎靡的热刺在赛前不受看好能阻挡气势如虹的曼市，博彩公司更开出曼市让至少一球半的盘口。不过热刺双煞——孙兴慜和凯恩的大爆发，加上冬季新援库卢塞夫斯基（Kulusevski）也在英超首次首发贡献一传一射，助热刺险取3分。

大爆发的孙兴慜（左）大爆发的孙兴慜（左）和凯恩，是热刺致胜功臣。（路透社）

不过这还得归功幕后功臣主帅孔特（Conte）的战术得宜，再由球员完美执行，才能双杀曼市。面对攻守兼具的曼市，孔特摆出擅长的防守反攻战略，勒令球员全力防守并寻找机会突袭。

结果热刺第4分钟就趁曼市防线布设越位陷阱发生混乱，孙兴慜接应凯恩的妙传突围而出，无私横传给库卢塞夫斯基射入空门，热刺先开纪录。

曼市力图收复失城，由翼将斯特林（Sterling）第33分钟左路传中，热刺门将洛里斯（Lloris）勉强扑出，被中场京多安（Gundogan）补射入网，半场追成1比1。

马赫雷兹（右）的罚球命中助曼市追平比分，但终究失望收场。（法新社）

补时阶段荡气回肠！凯恩绝杀证实力

易边再战，曼市依然占据控球和主动权，但没能破门，反而在第54分钟被热刺再下一城。孙兴慜左路斜传，凯恩小禁区前推射入网，为热刺射成2比1。

曼市积极反扑，但都被洛里斯一一化解。第74分钟，库卢塞夫斯基在右路传中给凯恩破门，但前者越位在先而进球无效。

大难不死的曼市在进入补时时因热刺守将犯手球，由马赫雷兹（Mahrez）操刀罚球命中，追成2比2。原以为各得1分，但热刺没有放弃，在补时5分钟，库卢塞夫斯基右路传中，凯恩力压曼市守将头槌摆渡，用曼市13年来最晚失球（94分25秒）助热刺以3比2奏凯。

曼市占71%控球率，全场21次射门4次射正，热刺全场仅6次射门但5次射正。

瓜帅：知道竞争困难是好事

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）说：“我们知道这种情况可能发生。了解比赛的困难程度将是好事。自10月以来，我们在英超还没有输过一场比赛，但每场比赛都将是一场大仗。”

“我认为我们踢得很好，创造了很多机会。我们几乎总是在他们的半场，但他们设法得到了球，并且能够以他们喜欢的方式跑动。他们有梦幻般的球员和一个伟大的主帅，我们知道，尽管此前他们3连败，但他们会反弹的。”

孔特：我们做了充足准备

热刺主帅孔特说：“第一个进球来得很快，对我们来说是一个完美的开始，这正说明了我们做了充足的准备。当你和曼市这样的对手比赛时，你会丢掉70%的球权。但我一直跟我的球员强调，即使在防守时，在你的脑海中必须时刻保持对进攻的饥渴，对球权的饥渴。”

“在比赛还剩最后几分钟的时候，对手的进球可能会随时终结比赛。相反，我的球员想赢，并且我们成功了。”

差点滑铁卢 红军反胜诺里奇

迪亚斯（右）用处子球为红军迪亚斯（右）用处子球为红军锦上添花。（法新社）

利物浦昨晚差点阴沟里翻船，但马内（Mane）和萨拉赫（Salah）3分钟内联手轰两球，加上路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）用处子球锦上添花，在主场以3比1逆转诺里奇。

红军理所当然掌控赛况，但不得其门而入，中卫范戴克（van Dijk）的进球因越位被吹，半场互交白卷。

第48分钟出现让安菲尔德震惊一幕，拉希察（Rashica）起脚击中红军中卫马蒂普（Matip ）后入网，用诺里奇全场6次射门的唯一射正意外领先。

红军全力进攻，第64分钟由马内高难度凌空倒钩射入，第67分钟再有萨拉赫接应门将阿利森（Alisson）的长传，单刀晃过敌将后建功，红军用3分钟完成反超。第81分钟，迪亚斯接应直线传送后挑射破门，红军以3比1奏凯。

齐耶什一箭穿心 蓝军捕杀老鹰

“蓝军”切尔西首度以世界冠军杯得主的身份出战，昨晚在客场凭中场齐耶什（Ziyech）的绝杀球，以1比0险胜“老鹰”水晶宫。

齐耶什在第76分钟进球被吹，但在第89分钟，他接应阿隆索（Alonso）的传中后破门，助蓝军绝杀水晶宫，险取3分。