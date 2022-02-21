凯恩绝杀破门 热刺力克曼市终结三连败

（曼彻斯特综合电）托特纳姆（Tottenham）经历三连败后强势反弹。他们在昨天的英超联赛中3比2客场力克领头羊曼市（Man City）。这场胜利不仅让托特纳姆争夺下赛季欧冠资格重燃希望，也让英超冠军归属悬念增加。

本场比赛一波三折，最后阶段更是令人血脉喷张。托特纳姆以凯恩（Kane）和孙兴慜为进攻核心，给曼市制造了巨大威胁。开场仅四分钟，凯恩中场接球，背身给边路孙兴慜送出直塞传球。

这是热刺进攻的固定套路，这一次完全打穿了曼市的防线。孙兴慜带球至禁区后无私送出横传，新援库卢塞夫斯基（Kulusevski）轻松将球送入空门，这也是这位21岁瑞典小将加盟热刺后的首个进球。

补足时间攻入两球

曼市之后由京多安（Gundogan）进球扳平比数。孙兴慜和凯恩下半场再次连线，凯恩反越位成功，接孙兴慜妙传门前推射得手，帮助热刺再次超前领先。

2比1的比数保持到了第90分钟，就在伤停补足时间里，曼市获得一个罚球，并扳平比数。就在人们以为比赛将以和局告终时，热刺把握住了几乎是最后一次进攻机会，库卢塞夫斯基传中，凯恩头球攻门球进，攻入绝杀球。热刺3比2获胜。

热刺终结了本队此前的三连败，同时也终结了曼市连续15场英超不败的辉煌战绩。凯恩的优秀表现无疑会让曼市球迷感到一丝后悔，毕竟在去年夏季转会窗口中，曼市曾经和凯恩走得很近。凯恩说：“最后时刻丢了一个罚球这让人心碎，但好在大家努力，我们又创造了一个机会，谢天谢地我把球打进了。这就是英超，相信对于所有中立球迷而言，这都是一场伟大的比赛。而我们的球迷今天都可以笑着回家了。”

瓜迪奥拉：热刺三叉戟表现惊艳

孙兴慜则说：“我们连输了三场，有些人觉得我们已经完了。可是我们仍然坚信自己，继续努力。有人会说，在这个时候对战曼市是最糟糕的时刻，但对我们来说，这可能是最好的时刻，因为他们是世界上最好的球队之一。”

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）表示，凯恩、孙兴慜和库卢塞夫斯基组成的热刺进攻三叉戟表现惊艳。他说：“他们在前场同时有凯恩、孙兴慜和库卢塞夫斯基，他们的配合很精彩，给我们的防线造成了很大的压力。我的球队没有做错什么，我们的表现很不错。当然，我们不需要为输掉一场比赛而感到太难过，这不是末日，还有很多很多比赛要打，我们需要很多的努力。”

由于利物浦在昨天获胜。本场落败后，曼市在多赛一场的情况下只领先利物浦（Liverpool）六分，英超夺冠悬念重生。托特纳姆则缩小了他们与其他争四球队之间的差距。