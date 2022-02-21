奥巴梅扬戴帽 巴塞大胜巴伦西亚

凭新加盟前锋奥巴梅扬（Aubameyang）开斋就送上梅开二度，巴塞罗那在本地时间昨晚在客场以4比1大胜巴伦西亚，赛后续排西甲积分榜第四，且较同分排第五的马德里竞技少踢1场。

连同欧洲联赛在内连和2场的巴塞，今仗首次让1月来投的奥巴梅扬在西甲正选上阵，而与球会因续约问题差点闹翻的登贝莱（Dembele），也在风波过后首次正选披甲，反而是表现出色的1月新兵阿达马·特拉奥雷（Adama Traore）先列候补。

巴塞第23分钟打开缺口，左卫阿尔巴（Alba）在后场大脚长传给奥巴梅扬快放，他跑入禁区控定后，果断地劲射破网，取得他在西甲的首个进球；第32分钟，又是阿尔巴在中路传球给高速杀入禁区右路的登贝莱，他即将球妙传给卢克·德容（Luuk de Jong）铲入网，巴塞以2比0领先。

领先两球的巴塞愈踢愈有自信，小将加维（Gavi）第38分钟再妙传奥巴梅扬撞入，令他成为在21世纪第2位首次在西甲正选即梅开二度的巴塞球员。

巴伦西亚下半场才开始甦醒，第52分钟扳回一球，其后没能再有建树。反而是巴塞在第63分钟由候补上阵的佩德里（Pedri）在25码轰入一脚远射，球射在奥巴梅扬背上折射入网，为巴塞锁定4比1大胜。