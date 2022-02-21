两候补建功 红魔力擒利兹

本地时间昨晚的英超，“红魔”曼联虽然延续虎头蛇尾的表现，被利兹连追两球，但主帅朗尼克（Rangnick）调动得宜，凭候补上阵的两将各进一球下，在客场以4比2全取3分。

这让续排英超积分榜第四的曼联，得以4分之差稍微拉开和后方的西哈姆、阿申纳的距离，但阿申纳少赛3场。

主场摆阵的利兹一开赛就占据主导，但攻势被红魔门将德赫亚（de Gea）化解。

慢热的曼联进入状况后抢回主动，攻势频频，并在第34分钟由中卫马圭尔（Maguire）用头槌把角球顶入网，为红魔先拔头筹。

半场补时，翼将桑乔（Sancho）禁区右侧传中，中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）头球破门，曼联半场以2比0领先。

利兹易边后换人，趁红魔松懈时抢攻，并在第53分钟先由中场罗德里戈（Rodrigo）左路传射吊入远角，追成1比2。第54分钟，前锋拉皮尼亚（Raphinha）近距离铲射入网，利兹2分钟内连进两球，追成2比2。

曼联立即作出调动，第67分钟换入中场弗雷德（Fred）及19岁小将埃兰加（Elanga）取得立竿见影效果。弗雷德与桑乔（Sancho）在左路互传，最终由前者射入近角，3比2。

第88分钟，费尔南德斯停球转身过人后传球，埃兰加12码处低射入网，为曼联锁定4比2胜局。

马圭尔终止138角球不进纪录

为红魔首开纪录的马圭尔，也结束了球队自去年4月起138个角球不进的尴尬纪录。

马圭尔惭愧地说：“我对这个数据感到尴尬，我是队内定位球的其中一个主要攻击手，但我们的表现远远未达标，如果能在定位球球上多得分，球队排名肯定更高。”

朗尼克：成熟的比赛态度

红魔主帅朗尼克赞扬球队在被追和那刻后的表现，展现出成熟的比赛态度：“我们上半场控制比赛，原本甚至可能是4比0，但当下半场比数变成2比2后，在大约5分钟时间内，比赛也愈来愈激烈。不过，球队成熟地作出了回应，我不相信他们在2、3个月前能有这样的反击能力，因此表明他们已成长为一个团队，所以我们配得上胜利。”