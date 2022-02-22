为国征战三届奥运收获颇丰 柯正文期待今年参加更多大赛

我国“蝶王”约瑟林是新加坡三项蝶泳全国纪录保持者，而队友柯正文则是稳坐国内仰泳第一把交椅。

2022年对他们来说是个繁忙年，目前正在服兵役的柯正文期待参加这些大赛。

为国征战十几年，我国著名泳将柯正文在这条路上还意犹未尽。正在服兵役的他前天结束在华侨银行游泳中心举行的计时赛后，与《联合早报》记者一起回顾过去比赛的感受，还有对未来的展望。

25岁的柯正文从2011年起便代表新加坡角逐个人第一届东南亚运动会，如今11年过去，他在这五届东运会获得的奖牌已累计23金10银3铜，期间也参加过共运会、亚运会和奥运会。

寄望巴黎奥运：“我想要成为有竞争力的人”

除了奥运冠军队友约瑟林，柯正文是现役泳手中参加过最多奥运会的运动员。回顾这三届比赛，他最享受的是东京奥运会，不过目前还不确定是否会参加两年后的巴黎奥运会。

他说：“伦敦奥运会对我来说是个很好的学习过程。四年后去里约奥运会，整体感受很棒，因为我游进了两场半决赛，200米蝶泳最终排名第10。去年再度参加奥运，给我的感受是‘自信和轻松’，因为有了之前的经验，我知道我有潜力再去做某些东西，再加上在美国念书认识的朋友也都在那里，所以整体感觉非常特别。虽然比赛结果让人有些失望。”

2024年巴黎奥运会两年后举行，但柯正文认为即便还有两年时间，他也不确定自己是否会参赛，因为他并不想单纯去奥运亮个相就离开。

“其实这对我来说挺遥远的，因为两年可以发生很多事，我必须看我到时候的进展到哪里。我想要自己的状态是最好的，到时候我得同时兼顾兵役、学业还有其他东西。当然奥运会是其中一个目标，但我不要只去那里亮个相，我想要成为有竞争力的人。”

2022年对我国泳队来说是个繁忙年，5月有东运会、6月有世锦赛、7月有共和联邦运动会，9月还有亚运会。对于接下来的比赛计划，柯正文坦言：“今年有很多比赛，我对这些比赛也很期待，但很多外在因素例如疫情还有兵役，所以目前很难有个确切计划，不过我很期待参加这些比赛。”

美好回忆：与柯氏姐妹一同征战

柯正文的姐姐柯婷文和妹妹柯敬文也是实力出色的泳手，柯家手足间的鼓励和陪伴让彼此在这条路走得更远、更好。对他来说，关于游泳最美好的记忆并不是哪场特定的比赛，而是与姐姐妹妹的每次征战。“很难具体说出是哪些比赛，但我最棒的记忆是和我的姐姐还有妹妹一起出国比赛。我代表新加坡参加国际比赛超过10年了，和家人朋友往同个目标前进并创造回忆是个非常难得的体验。”

蝶泳仰泳都是自然而然选择

柯正文的强项是蝶泳和仰泳，在国际泳坛中很难发现顶尖泳手会在大型比赛兼顾这两个项目的。世界纪录保持者德雷塞尔游蝶泳和自由泳，世锦赛金牌得主徐嘉余和“仰泳教科书”入江陵介基本只游仰泳一项。

对此，他表示：“我并没有特别去训练哪个泳姿，在我小的时候我还有游混合泳。选择蝶泳和仰泳这件事是自然而然的，我很享受蝶泳，在训练的过程中我的仰泳也跟着进步。”

蝶泳是四个泳姿中最具挑战性的，这名加州大学伯克利分校毕业生笑说自己享受挑战。约瑟林是我国三项蝶泳全国纪录保持者，而柯正文则是稳坐我国仰泳第一把交椅，50米、100米和200米全国纪录都在他名下。

2022年，若柯正文能顺利出战5月12日开幕的河内东运会，相信他到时能为新加坡续写辉煌。