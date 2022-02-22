客场4比2力克宿敌利兹 主帅朗尼克：证明曼联团结没闹内讧

（利兹综合电）去年因冠病疫情而必须闭门作赛的利兹（Leeds），前晚（新加坡时间）终于在球迷回归的情况下，19年来首次迎来宿敌“红魔”曼联（Manchester United）的挑战，可惜无法给球迷带来欢乐，曼联最终以4比2反客为主。

曼联最近频传内讧，特别是有关五届金球奖得主“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）欲从马圭尔（Maguire）手中抢走曼联队长臂章的谣言传得沸沸扬扬，但主帅朗尼克（Rangnick）却认为，前晚的胜利是球队团结的最佳证明。

他说：“这场演出是我们针对上周一些有关我们更衣室内出现不和谐声音报道的最佳回应。这是一场只有球队团结才能赢下的比赛。”

与此同时，朗尼克也希望此胜利能给即将在本周中（欧洲冠军联赛）对垒西甲劲旅体育马德里（Aletico Madrid）及周末（联赛）对垒沃特福德（Watford）的曼联带来额外的力量。

马圭尔为曼联首开纪录 证明仍具备当队长实力

对于曼联内讧主人公之一的马圭尔来说，此役更是意义非凡，因为他是本仗第一位进球的球员，第34分钟接获角球后头槌破关的他也因此打破了近13个月来的联赛进球荒。

上半场结束前一刻，中场费尔南德斯（Fernandes）则在桑乔（Sancho）的妙传助攻下，为曼联扩大领先优势。

然而，曼联过去六场联赛就有三次在领先的情况下被扳平的经历，却提醒着球迷们绝对不可高兴得太早，结果事实如此，曼联在下半场不到10分钟就被利兹连扳两球，追平比分。

所幸的是，他们本仗的对手利兹是本季英超防守最差的球队之一，加上朗尼克换人奏效，曼联最终凭两名替补球员弗雷德（Fred）及埃兰加（Elanga）分别于第70及第88分钟的进球，以4比2锁定胜局。

西哈姆（West Ham）近两场踢和，让曼联不仅能重返英超前四，还将领先西哈姆的优势扩大至4分，而有趣的是，这是曼联与利兹本季连续第二次联手贡献六个进球。在曼联本季初主场作战时，他们以5比1横扫对手。