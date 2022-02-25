埃兰加替补建功助曼联扳平体马

曼联在昨天凌晨的欧冠16强首回合表现不佳的情况下，靠小将埃兰加攻入扳平球，但客场进球规则的取消让他们不再占有明显优势。

（马德里综合电）在球星云集的“红魔”曼联（Manchester United），年仅19岁的瑞典籍前锋埃兰加（Elanga）近来却频频突围而出，吸引众人目光。

在上周末的英超联赛中，埃兰加在第88分钟替补建功，助曼联客场以4比2战胜利兹（Leeds），没想到在昨天凌晨（新加坡时间）客战西甲球队体育马德里（Atletico Madrid）的欧洲冠军联赛16强首回合赛中，埃兰加还为曼联攻入关键扳平球，让球队次回合回到主场能占有更大的优势。

此和局对于曼联来说，犹如一场胜利，因为他们在上半场的表现惨不忍睹，整整45分钟在体马的禁区内连一次触球都没有。

曼联主帅要求球员 学习埃兰加享受比赛

曼联主帅朗尼克（Rangnick）赛后表示，对曼联上半场的表现难以置信，并承认球员们表现得毫无信念与侵略性，直到下半场才有所进步。

他告诉曼联球员：“我们必须踢得更有力量。这不仅仅关乎比赛战略，更重要的是坚持与信念。这是欧冠，这样的表现绝对不够。”

他还重点称赞了埃兰加，并呼吁其他球员要像他一样享受比赛。

他说：“在他（埃兰加）上场的所有比赛中，你可以感受到他踢球的热情与乐趣。他在场上是多么地享受，他知道自己的武器是什么，而他希望能展示给大家看。”

“除了那个进球之外，他还有三、四个很棒的跑位。我们若想要晋级下一圈，就应该踢得像他一样。”

本场比赛，体马前锋费利什（Felix）只用了七分钟就撕开了曼联的防线。

整体来说，他们的表现也明显占优，可惜进球效率不高，最终还被替补上场的埃兰加在第80分钟扳平比分。

体马主帅西梅奥内：我看到很多积极面

埃兰加在受访时说：“我曾经梦想过这样的时刻，在欧冠对垒像体马这样的顶尖球队时进球，这真的是梦想成真。”不过，他也非常清楚这只是首回合，曼联在老特福德球场（Old Trafford）举行的次回合还得做好准备。

另一方面，体马主帅西梅奥内（Simeone）则相对乐观，并认为表现比成绩重要。

他说：“我们必须把今天的很多东西都带到次回合，因为我看到了很多积极面。虽然表面上来看，他们占了上风，但一切都没有改变。我们将在老特福德球场重新开始。”

西梅奥内之所以这么说，主要是因为从本季开始，所有欧战赛事的客场进球规则都已被取消，所以两队若在次回合踢出0比0的和局，本仗的客场进球将不会对曼联有任何帮助，两队必须通过加时赛或点球战来定胜负。

欧冠决赛易地与否今天决定

今年的欧洲冠军联赛决赛原定5月28日在俄罗斯圣彼得堡举行。

在俄罗斯昨天入侵乌克兰后，欧足联将在今天决定，是否更改比赛地。

欧足联表示，欧足联主席切费林（Ceferin）已经提议在今天召开紧急会议，讨论这一问题。一些欧洲议员昨天向欧足联去信，要求改换欧冠决赛举办地，欧足联随后做出这一回应。

此外，圣彼得堡（Zenit St Petersburg）今天凌晨（新加坡时间）在欧洲联赛中客场出战西班牙贝迪斯（Real Betis）。

欧足联在赛前已经表示，这场比赛会正常举行，不会受当前局势影响。