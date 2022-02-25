乔科维奇：ATP处罚兹维列夫是正确决定

（迪拜法新电）塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）在迪拜网球锦标赛中打入复赛，这也是他连续第10站比赛打入复赛。

而对于德国网球名将兹维列夫在墨西哥公开赛遭取消资格一事，乔科维奇表示，ATP（男子网球员协会）做出了正确的决定。

乔科维奇在16强赛中6比3、7比6（7比2）战胜俄罗斯选手哈恰诺夫，晋级复赛。

尽管经历了参加澳网遭驱逐风波，但乔科维奇仍保持上佳状态，这是他连续第10站比赛打入复赛。

迪拜锦标赛和墨西哥公开赛同属ATP 500级别赛事。在墨西哥公开赛中，世界排名第三的德国名将兹维列夫在参加男双赛时情绪失控，在比赛失利后，他先是向主裁判爆粗口，之后更是用球拍狠狠敲打裁判坐席。

ATP之后宣布将兹维列夫驱逐出墨西哥公开赛，不仅是男双遭淘汰，男单中也将其驱逐，取消比赛资格。兹维列夫之后发表文告表示道歉。

乔科维奇和兹维列夫私交甚好，对于这一事件，乔科维奇说：“我觉得兹维列夫已经在他的文告里都说了。他意识到了这个错误。我能理解他的沮丧。有些时候在场上，在激烈的比赛中，会感受到非常不同的情绪。”

“过去我在场上情绪激动的时候，我也犯过错误。我能理解球员的感受。不过很显然，我不能接受他的所作所为。”

ATP尚未决定是否对兹维列夫做出进一步处罚，乔科维奇说：“我永远不会鼓励ATP对一名球员做出禁赛或者罚款处罚，因为我不在那个位置上，我为什么要做这种事？”

乔科维奇将在复赛中对阵捷克选手维斯利。如果他能打入半决赛的话，他就有机会保住世界排名第一的位置。

世界排名第二的梅德韦杰夫也在墨西哥参赛，昨天成功闯入复赛。如果梅德韦杰夫能够取得冠军的话，就肯定能取代乔科维奇成为世界第一。