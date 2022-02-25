2022年首战在新加坡开启 冯天薇盼通过WTT大满贯展现积极一面

来自 / 联合早报

文 /
陈芷馨

发布 / 2022年2月25日 5:00 AM

　世界排名第九的冯天薇今年计划参加共运会和亚运会这两项区域性大型综合运动会。（档案照片）
　世界排名第九的冯天薇今年计划参加共运会和亚运会这两项区域性大型综合运动会。（档案照片）

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新加坡奥理会上周公布了2022年河内东南亚运动会的名单，世界排名第九位的我国名将冯天薇并不在阵容中。她表示，决定不参加东运会是为了让小将有更多展现自己的机会。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）大满贯下个月7日将在新加坡开打，我国名将冯天薇届时将出战。这是她2022年的第一场比赛，希望到时候能给观众展现出积极的自己。

35岁的冯天薇从2007年代表新加坡打球至今已有15个年头，期间为我国赢得不少世界级荣誉，包括2010年莫斯科世界乒乓球团体锦标赛金牌、2008年北京奥运会团体银牌和2012年伦敦奥运会单打铜牌等等。

进入2022年，在众多赛事将开打的情况下，冯天薇新年首战是我国WTT大满贯。她接受《联合早报》采访时说：“很开心今年的第一个比赛在新加坡打，上次在新加坡有很多人过来为我加油，这次也希望大家继续支持我。”

去年12月她也在主场作战，在WTT世界杯决赛打入八强，比赛期间收到不少加油和鼓励。对于来临比赛的目标，她希望自己能享受这个比赛过程，尽自己的努力，给大家展现一个比较积极的态度。

新加坡奥理会上周公布了2022年河内东南亚运动会的名单，目前世界排名第九位的冯天薇并不在阵容中。她表示，不参加东运会是为了让小将有更多展现自己的机会。

“今年也推迟和取消很多比赛计划，比如世锦赛，目前决定参加的是共和联邦运动会和亚运会。当然东运会是给小将们一些比赛的机会，让他们多去用这些比赛来提高自己的水平。其实自己的身体状况目前还好，比赛密度都不是特别强，主要还是给年轻队员参赛机会。”

冯天薇已参加过五届东运会，一共收获8金4银1铜。她2019年力克对手打入决赛，与队友林叶为新加坡锁定女单金银牌，不过最后因伤病因素选择退赛。

体育城总裁杨汉忠：
期待公众前来观赛

WTT大满贯目前还没开始售票。据记者了解，购票详情应该会在下周公布。

因冠病疫情关系，去年的WTT世界杯决赛每天大约只让900名观众入场观看比赛。对于本次比赛是否会增加人数，以及放宽其他防疫措施，体育城总裁杨汉忠说：“我们很高兴能在新加坡体育城举办WTT大满贯，我们将与WTT、新加坡体育理事会和政府部门就赛事的防疫管理措施进行密切合作。我们期待欢迎观众前来参与这项体坛盛会，正致力为运动员、工作人员以及观众组织安全的比赛。”

自WTT世界乒联成立以来，这是他们首次推出大满贯赛事，单打冠军可获10万美元（约13万5330新元）奖金和2000积分。本届比赛众星云集，双圈“全满贯”得主马龙、世界排名第一的樊振东和孙颖莎，“黄金左手”许昕都将前来参赛。

我国女将冯天薇、林叶和曾尖将角逐女单，男单参赛选手则是冯耀恩和周哲宇。此外，林叶和曾尖也会组队参加女双项目，这两位选手也入选了今年东运会的阵容。

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