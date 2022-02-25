2022年首战在新加坡开启 冯天薇盼通过WTT大满贯展现积极一面

新加坡奥理会上周公布了2022年河内东南亚运动会的名单，世界排名第九位的我国名将冯天薇并不在阵容中。她表示，决定不参加东运会是为了让小将有更多展现自己的机会。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）大满贯下个月7日将在新加坡开打，我国名将冯天薇届时将出战。这是她2022年的第一场比赛，希望到时候能给观众展现出积极的自己。

35岁的冯天薇从2007年代表新加坡打球至今已有15个年头，期间为我国赢得不少世界级荣誉，包括2010年莫斯科世界乒乓球团体锦标赛金牌、2008年北京奥运会团体银牌和2012年伦敦奥运会单打铜牌等等。

进入2022年，在众多赛事将开打的情况下，冯天薇新年首战是我国WTT大满贯。她接受《联合早报》采访时说：“很开心今年的第一个比赛在新加坡打，上次在新加坡有很多人过来为我加油，这次也希望大家继续支持我。”

去年12月她也在主场作战，在WTT世界杯决赛打入八强，比赛期间收到不少加油和鼓励。对于来临比赛的目标，她希望自己能享受这个比赛过程，尽自己的努力，给大家展现一个比较积极的态度。

新加坡奥理会上周公布了2022年河内东南亚运动会的名单，目前世界排名第九位的冯天薇并不在阵容中。她表示，不参加东运会是为了让小将有更多展现自己的机会。

“今年也推迟和取消很多比赛计划，比如世锦赛，目前决定参加的是共和联邦运动会和亚运会。当然东运会是给小将们一些比赛的机会，让他们多去用这些比赛来提高自己的水平。其实自己的身体状况目前还好，比赛密度都不是特别强，主要还是给年轻队员参赛机会。”

冯天薇已参加过五届东运会，一共收获8金4银1铜。她2019年力克对手打入决赛，与队友林叶为新加坡锁定女单金银牌，不过最后因伤病因素选择退赛。

体育城总裁杨汉忠：

期待公众前来观赛

WTT大满贯目前还没开始售票。据记者了解，购票详情应该会在下周公布。

因冠病疫情关系，去年的WTT世界杯决赛每天大约只让900名观众入场观看比赛。对于本次比赛是否会增加人数，以及放宽其他防疫措施，体育城总裁杨汉忠说：“我们很高兴能在新加坡体育城举办WTT大满贯，我们将与WTT、新加坡体育理事会和政府部门就赛事的防疫管理措施进行密切合作。我们期待欢迎观众前来参与这项体坛盛会，正致力为运动员、工作人员以及观众组织安全的比赛。”

自WTT世界乒联成立以来，这是他们首次推出大满贯赛事，单打冠军可获10万美元（约13万5330新元）奖金和2000积分。本届比赛众星云集，双圈“全满贯”得主马龙、世界排名第一的樊振东和孙颖莎，“黄金左手”许昕都将前来参赛。

我国女将冯天薇、林叶和曾尖将角逐女单，男单参赛选手则是冯耀恩和周哲宇。此外，林叶和曾尖也会组队参加女双项目，这两位选手也入选了今年东运会的阵容。