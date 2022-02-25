拉卡泽特救主 炮兵绝杀狼队

本地时间今晨的英超独角戏，“炮兵”阿申纳靠狼队门将若泽·萨（Jose Sa）补时5分钟将拉卡泽特（Lacazette）的射门挡入自家龙门，得以在酋长球场以2比1逆转，3连胜后升上第5位。

炮兵全取3分后，以3分之差抢走多赛两场的西哈姆之老五宝座，仅以1分之差落后老四曼联，同样首握两场优势，争四希望大增。

阿特塔换人奏效

有前锋马蒂内利（Martinelli）解禁归队的炮兵，尽管在主场出击，却在开赛10分钟就因中卫加布里埃尔（Gabriel）在后场回传失误，被后上的黄喜灿抢走球后窄角度射入空门，这也是这位韩国射脚事隔4个月后再替狼队进球。

狼队领先后退守，但炮兵空有组织，却欠缺埋门一脚，当中拉卡泽特曾两次起脚，都只是隔靴搔痒。

眼见攻势没太大起色，炮兵主帅阿特塔（Arteta）在第70分钟，先后以佩佩（Pepe）及恩凯蒂亚赫（Nketiah）上阵后收得奇效。

第82分钟，就是两位后备兵的合作，恩凯蒂亚赫在右路禁区底线位置传到门前，佩佩巧妙转身后左脚射入，炮兵追成1比1。

打破缺口后，炮兵继续向狼队施压，结果踢到补时5分钟，一次右路的短传组织，拉卡泽特在近底线位置窄角度射门，若泽·萨出手挡到仍无法阻止球入网，结果送出乌龙球，让炮兵凭这球以2比1绝杀。