被视为普京支持者 切尔西俄籍老板无法常住英国

（伦敦综合电）英国将切尔西（Chelsea）的俄罗斯籍老板阿布拉莫维奇（Abramovich）视为普京的“关键支持者”之一。这意味着阿布拉莫维奇无法在英国常住。

阿布拉莫维奇已经数月没有在切尔西主场现身。在此之前，这名55岁的俄罗斯富豪已经在2018年放弃了英国投资签证申请。不过他同年获得了以色列护照，这让他每次可以入境英国停留六个月。去年10月，阿布拉莫维奇曾持以色列护照短期入境英国。

俄罗斯反对派领袖纳瓦利内说，阿布拉莫维奇是普京的35名关键支持者之一。不过阿布拉莫维奇之前否认他和克里姆林宫关系密切。在俄罗斯入侵乌克兰后，英国宣布新一轮对俄制裁措施，其中包括冻结100名个人及企业的财产。

孔特的最后一战？

根据英国《每日邮报》报道，英国内政部已经将阿布拉莫维奇列为特殊对象，这意味着阿布拉莫维奇未来的申请长期签证时肯定会遭到拒绝。

在本周末的英格兰赛场上，切尔西将在后天凌晨（新加坡时间）的英格兰联赛杯决赛中对阵利物浦（Liverpool）。

今晚的英超联赛中，最引人注意的是托特纳姆（Tottenham）客场对阵利兹（Leeds）早场比赛。托特纳姆在过去五场比赛中输掉四场，主帅孔特（Conte）对于球队的表现感到心灰意冷，透露出去意。

孔特当时说：“如果问题在于教练的话，我已经做好准备，可以以离开的方式离开球会。我不要钱，我是一个诚实的人。我们须要做一些事情，因为继续这样下去的话，我们是不会取得进步的。”