取代网球天王乔科维奇 梅德韦杰夫荣登世界第一

乔科维奇让出2020年2月3日以来一直稳坐的男单世界第一宝座，但他不认为年龄真的是职业生涯的限制因素，并觉得自己还有赢得每场比赛的动力。

（路透电）塞尔维亚网球天王乔科维奇（Djokovic）迪拜大热倒灶，四强争夺战0比2不敌资格赛球员维塞利（Vesely），交出网坛男单世界第一宝座。而俄罗斯球员梅德韦杰夫（Medvedev）则在墨西哥赛站报捷，取代乔科维奇成为世界第一。

乔科维奇以世界第一的身份度过了创纪录的361周。他自2020年2月3日以来一直稳坐男单世界第一宝座，期间夺得三座大满贯冠军、三座大师赛冠军。随着这名34岁老将止步迪拜八强赛，网坛四巨头长达18年的垄断就此告终。

不过乔科维奇说，自己还是会像以前一样渴望争取更多的冠军，希望在未来收获更好成绩。

他说：“我仍然有动力，我希望赢得每场比赛，就像巡回赛中的其他人一样，无论年龄大小。”

“我打的比赛越多，在球场上就越舒服。我不认为年龄真的是职业生涯的限制因素，就我的身体保持以及恢复的方式而言，我仍然感觉很好。”

由于乔科维奇未接种疫苗，他将无法前往美国参加下个月在印第安维尔斯和迈阿密举行的大师赛。他坦言，因为疫苗接种问题导致他参赛的不确定性将是问题，但他也希望能够得到球迷的尊重。

“真相就是真相，我的立场就是我的立场。我知道人们会继续批评我，因为我决定不接种疫苗，而且我的态度是人们无法理解的。我尊重每个人的决定，我希望球迷们，如果他们不理解，至少会尊重我。”

对俄乌开战感到担忧 梅德韦杰夫希望世界和平

现年26岁的梅德韦杰夫昨天在墨西哥阿卡普尔科进行的墨西哥网球公开赛中以2比0击败日本选手西冈良仁，成功进入半决赛。谈及自己荣登世界第一，他说：“当你在白天听到这则消息后，比赛反而变得更难打……当我收到越来越多这样的消息的时候，我心想，好吧，事已至此，那就继续战斗。”

乔科维奇随后也第一时间祝贺梅德韦杰夫，在推特上写道：“祝贺梅德韦杰夫如今登顶世界第一，你是实至名归的。”

至于俄罗斯对乌克兰展开攻击行动，梅德韦杰夫内心也感到担忧。他表示，自己曾在很多不同的国家打球，不论是业余赛还是职业赛，“听到这样（俄乌开战）的消息心情很沉重。我希望世界能够和平。”

兹维列夫遭罚4万美元

另一边厢，现男单世界第三、德国名将兹维列夫因出现不理智行为，被罚4万美元。

稍早前在墨西哥网球公开赛进行的一场男双比赛中，兹维列夫（Zverev）与搭档对于裁判判罚对手回球在界内表示极其不满。下场后，兹维列夫挥拍三次击打裁判席。

随后，ATP就他的行为开出了罚单，对其罚款4万美元（约合5万4000新元，1美元兑1.35新元，下同），并且扣除他在本站赛季3万1000美元的奖金和积分，同时也被取消本次比赛资格。