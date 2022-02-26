德罗赞连续八场得超过35分 公牛力克鹰队

（洛杉矶综合电）芝加哥公牛（Chicago Bulls）继续着前进脚步，刚刚参加完全星赛的公牛前锋德罗赞（DeRozan）得到37分，帮助公牛112比108主场战胜亚特兰大鹰（Atlanta Hawks），这是德罗赞连续第八场比赛得分在35分以上。

昨天上午（新加坡时间）是NBA在全星赛后的首个比赛日，刚刚参加全星赛归来的德罗赞继续保持着极佳状态。在比赛还剩最后一分钟时，公牛105比108落后鹰队三分，此时公牛选择将球交到德罗赞手中。

德罗赞先是突破至罚球线附近，急停后撤步跳投命中扳回两分。在公牛成功防守后，德罗赞从后场带球到前场，面对对方两名球员包夹防守没有选择将球交给外线的拉文（LaVine），而是向右后转身跳投，再次命中，并造成对方犯规。加罚命中后，公牛两分领先，最终获胜。

德罗赞在最后时刻的这两次投篮就如同是乔丹（Jodan）附体。他已经连续八场得分在35分以上，这在公牛队史上仅次于1988年的“飞人”乔丹，当时乔丹连续10场得分在35分以上。而且在这八场比赛里，德罗赞的投篮命中率都超过50%。

对于德罗赞的表现，公牛后卫多森姆（Dosunmu）赛后说：“我们正在见证历史。我们目前正在见证的这一切，人们会长久地记住的。这会是长久的纪录。德罗赞想要赢球，他一直都在合理地打球。而当我们需要得分时，他知道那时候得自私一点。”

公牛近期已经取得六连胜。该队目前战绩39胜21负，排名东岸首位。