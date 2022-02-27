瑞典小将莫雷加德带夯六角形球拍 它有哪些特点？

文 /
陈芷馨

发布 / 2022年2月27日 8:00 AM

瑞典小将莫雷加德去年在世乒赛用这个造型奇特的球拍一路打进决赛。（法新社）
瑞典小将莫雷加德去年在世乒赛用这个造型奇特的球拍一路打进决赛。（法新社）

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去年11月在世界乒乓球锦标赛中，瑞典小将莫雷加德（Truls Moregard）用着一个形状奇特的乒乓球拍一路打进决赛，虽然最终败给世界第一的樊振东，但他和他的底板却引起全球乒坛关注。

斯帝卡（Stiga）本部的产品经理威尔斯托姆（Filip Wirström）接受《联合早报》专访时介绍了这个名为斯帝卡赛博6底板（STIGA Cybershape）的六角形球拍。

六角形／七边形的球拍能在场上用吗？不是一定要是圆形的吗？

其实不然。乒乓球规则主要对球拍的厚度进行了限制，但对球拍的形状没有任何要求。理论上说，选手想拿个三角形的球拍上场比赛也是没问题的。

斯帝卡最新推出的赛博6底板不止具有独特的形状和外观，还拥有比传统底板大一点的击球面积。威尔斯托姆说，乒乓球拍自80年代以来基本都是一种形状，于是他们决定打破常规，用了好几年来开发、测试和改进新型球拍，希望能将比赛体验带到一个新水平。在开发过程中，斯帝卡团队研究了数百种形状，每一种都会起到轻微的变化。最后，他们找到了一个完美的形状，让选手能更好地感受到球受到冲击时所带来的振动。

威尔斯托姆表示，赛博6增大的击球区域可使运动员能更好地控制发球和回球，在技术和客观上都找到最佳击球区域。与普通球拍相比虽然板面有所加大，但他们在这系列球拍使用了德国生产的碳纤维，通过技术和材料的改善，因此其重量并没有增加。

世界名列第18的莫雷加德第一次试用这款球拍是去年10月底，一星期后便使用它参加11月2日在瑞典举行的比赛。他受访时表示比赛感觉良好，并没有出现适应障碍，“球拍很适合我的打球风格，我并没有遇到任何困难。我第一次看到它的时候，我以为我需要一段时间才能习惯，因为它的设计如此不同。事实上，我只用了几次练习就适应了。”

除了莫雷加德，现在使用赛博6的球员还有佩尔森（Jon Persson，瑞典）、伦德奎斯特（Jens Lundqvist，瑞典）、克莉丝蒂娜·凯尔伯（Christina Källberg，瑞典），以及一些来自英国、意大利和法国的运动员。

威尔斯托姆说：“当谈到这种新颖球拍的缺点时，我们都明白一些比较传统的、一直使用圆形球拍的球员一开始可能会抱着怀疑的态度。我们并没有发现赛博6目前有什么不足之处，但我们知道并非所有人都喜欢这种设计，可能觉得它太超前了。”

赛博6在官网售价欧元两百多元。（取自斯帝卡官网）

威尔斯托姆指出，虽然赛博6在世乒赛前的销量不错，但在莫雷加德获得男单亚军几天后被抢购一空，由此显示外界对这把新颖球拍的兴趣。如果能找到更好的、不同形状的设计，他们不排除未来会继续推出有趣且创新的球拍。

赛博6的售价不菲，官网标价欧元219.90（约337.42新元）。在本地乒乓球拍装备店还没引进这把拍子前，有人在网上标价四百多元，反应也不俗。

新田（Sin Ten Sports Trading）是本地受欢迎的乒乓球装备店，也是我国唯一一家获得斯帝卡授权贩卖球拍的商店。与妈妈一起经营家族生意的吴小姐（29岁）说，他们收到赛博6的货后就会开始在本地售卖，价格大约落在280元至300元。

据吴小姐观察，本地最多人买的球拍牌子是斯帝卡的，胶皮方面就是蝴蝶（Butterfly）和骄猛（XIOM）这两种比较受欢迎。

南洋理工大学新生黎明轩（24岁）是乒乓球爱好者，已业余打球18年。24岁的他每周教小学生打球五到六次，在机缘巧合之下用过赛博6打过几次球，他对这个球拍的评价颇高，不过碍于价格因此不打算购买。

他表示，赛博6用起来和其他的球拍差不多一样，不过重量的分布点比较不一样，打击面也比较广。由于新田还没有收到赛博6的货，因此在本地使用这个球拍的人都是上网购买的。

这名大学生拥有四个球拍，两个斯帝卡、一个蝴蝶，另一个则是红双喜。他说：“我身边只有两三人用赛博6，很少人买，我自己只是借来打几次，感觉还不错，看起来很酷，是会推荐给人的那种。但我自己不会买，第一是太贵了，第二就是我自己现在也有好几个球拍。”

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