瑞典小将莫雷加德带夯六角形球拍 它有哪些特点？

去年11月在世界乒乓球锦标赛中，瑞典小将莫雷加德（Truls Moregard）用着一个形状奇特的乒乓球拍一路打进决赛，虽然最终败给世界第一的樊振东，但他和他的底板却引起全球乒坛关注。

斯帝卡（Stiga）本部的产品经理威尔斯托姆（Filip Wirström）接受《联合早报》专访时介绍了这个名为斯帝卡赛博6底板（STIGA Cybershape）的六角形球拍。

六角形／七边形的球拍能在场上用吗？不是一定要是圆形的吗？

其实不然。乒乓球规则主要对球拍的厚度进行了限制，但对球拍的形状没有任何要求。理论上说，选手想拿个三角形的球拍上场比赛也是没问题的。

斯帝卡最新推出的赛博6底板不止具有独特的形状和外观，还拥有比传统底板大一点的击球面积。威尔斯托姆说，乒乓球拍自80年代以来基本都是一种形状，于是他们决定打破常规，用了好几年来开发、测试和改进新型球拍，希望能将比赛体验带到一个新水平。在开发过程中，斯帝卡团队研究了数百种形状，每一种都会起到轻微的变化。最后，他们找到了一个完美的形状，让选手能更好地感受到球受到冲击时所带来的振动。

威尔斯托姆表示，赛博6增大的击球区域可使运动员能更好地控制发球和回球，在技术和客观上都找到最佳击球区域。与普通球拍相比虽然板面有所加大，但他们在这系列球拍使用了德国生产的碳纤维，通过技术和材料的改善，因此其重量并没有增加。

世界名列第18的莫雷加德第一次试用这款球拍是去年10月底，一星期后便使用它参加11月2日在瑞典举行的比赛。他受访时表示比赛感觉良好，并没有出现适应障碍，“球拍很适合我的打球风格，我并没有遇到任何困难。我第一次看到它的时候，我以为我需要一段时间才能习惯，因为它的设计如此不同。事实上，我只用了几次练习就适应了。”

除了莫雷加德，现在使用赛博6的球员还有佩尔森（Jon Persson，瑞典）、伦德奎斯特（Jens Lundqvist，瑞典）、克莉丝蒂娜·凯尔伯（Christina Källberg，瑞典），以及一些来自英国、意大利和法国的运动员。

威尔斯托姆说：“当谈到这种新颖球拍的缺点时，我们都明白一些比较传统的、一直使用圆形球拍的球员一开始可能会抱着怀疑的态度。我们并没有发现赛博6目前有什么不足之处，但我们知道并非所有人都喜欢这种设计，可能觉得它太超前了。”

赛博6在官网售价欧元两百多元。（取自斯帝卡官网）

威尔斯托姆指出，虽然赛博6在世乒赛前的销量不错，但在莫雷加德获得男单亚军几天后被抢购一空，由此显示外界对这把新颖球拍的兴趣。如果能找到更好的、不同形状的设计，他们不排除未来会继续推出有趣且创新的球拍。

赛博6的售价不菲，官网标价欧元219.90（约337.42新元）。在本地乒乓球拍装备店还没引进这把拍子前，有人在网上标价四百多元，反应也不俗。

新田（Sin Ten Sports Trading）是本地受欢迎的乒乓球装备店，也是我国唯一一家获得斯帝卡授权贩卖球拍的商店。与妈妈一起经营家族生意的吴小姐（29岁）说，他们收到赛博6的货后就会开始在本地售卖，价格大约落在280元至300元。

据吴小姐观察，本地最多人买的球拍牌子是斯帝卡的，胶皮方面就是蝴蝶（Butterfly）和骄猛（XIOM）这两种比较受欢迎。

南洋理工大学新生黎明轩（24岁）是乒乓球爱好者，已业余打球18年。24岁的他每周教小学生打球五到六次，在机缘巧合之下用过赛博6打过几次球，他对这个球拍的评价颇高，不过碍于价格因此不打算购买。

他表示，赛博6用起来和其他的球拍差不多一样，不过重量的分布点比较不一样，打击面也比较广。由于新田还没有收到赛博6的货，因此在本地使用这个球拍的人都是上网购买的。

这名大学生拥有四个球拍，两个斯帝卡、一个蝴蝶，另一个则是红双喜。他说：“我身边只有两三人用赛博6，很少人买，我自己只是借来打几次，感觉还不错，看起来很酷，是会推荐给人的那种。但我自己不会买，第一是太贵了，第二就是我自己现在也有好几个球拍。”