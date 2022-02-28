11轮点球气走蓝军 红军9夺联赛杯

本地时间今晨的英格兰联赛杯决赛，“红军”利物浦和“蓝军”在温布里球场激战了120分钟还是以0比0不分胜负，只好以点球大战决生死。

蓝军特地换上较擅长扑救点球门将凯帕（Kepa），岂料他没能成英雄，却因踢飞点球，让红军以11比10的点球成绩结束这场荡气回肠的比赛，队史第9次捧起联赛杯。

凯帕没能成英雄，反成送杯人。（法新社）

上半场：红军虽主导 蓝军更具威胁

红军开赛就展开攻势，控球率超过六成，不过蓝军城墙牢靠，不得其门而入。反而是蓝军的反击更具威胁，但中场普利西茨（Pulisic）第6分钟的射门太正，被红军门将凯莱赫（Kelleher）扑救。

要战至第30分钟，红军才有较有看头的射门，但蓝军门将门迪（Mendy）来个二连扑，力保龙门不失。

半场结束前，蓝军再失良机，中场芒特（Mount）在无人看管下起脚竟连门框都不中。

下半场：4进球被吹引争议

第50分钟，芒特接应普利西茨的传球，虽有足够空间及时间起脚，但却被门柱坏事，再错失黄金机会。

红军立即还以颜色，前锋萨拉赫（Salah）在第64分钟单刀挑过出迎的门迪，却被中卫蒂亚戈·席尔瓦（Thiago Silva）赶到在门前解围；两分钟后，红军终于将球送入网，由中卫马蒂普（Matip）远柱顶入，但裁判透过VAR推翻，因为参与进攻的中卫范戴克（van Dijk）阻挡了敌卫。

第78分钟，蓝军中场哈弗茨（Havertz）头球攻门被扑挡后越过门线，但进球同样无效。

双方继续斗攻，两军门前险象横生，可惜最后都未能转化成进球，进入加时。

第97分钟，候补上阵的蓝军前锋卢卡库（Lukaku）的进球也因越位被吹掉，哈弗茨12分钟后的破门也同一命运。

除了哈弗茨较明显越位，其他3球都存有极大争议，两军最后只好用点球决胜负。

点球大战：无力当英雄 凯帕成送杯人

蓝军在加时赛完场前换上凯帕，希望他重演欧超杯勇扑点球的戏码。

怎料凯帕在过程中未能挡出任何红军球员的操刀，凯莱赫亦然，两队射至第10轮仍然全数入网。

到了第11轮，由双方门将操刀，凯莱赫射入，但凯帕却直接射飞，把联赛杯送给利物浦。

红军冠军数量追平曼联

利物浦史上第9次赢得联赛杯后，成为夺得联赛杯次数最多的球队。不过利物浦上一次获得联赛杯是在2012年。

值得一提的是，利物浦也以66冠追平曼联，并列成为英格兰冠军最多的球队。第三的是拿到48冠的阿申纳，34冠的切尔西排第四，第五则是曼市（28冠）。

克洛普:凯莱赫配得上荣誉

红军主帅克洛普（Klopp）坚持让二号门将凯莱赫在决赛把关，后者也用出色表现回报他的信任。

克洛普说，在职业足球里，也应该给感情一点空间。自己是职业教练，但也是人，凯莱赫此前在联赛杯中表现出色，配得上参加决赛，他也配得上最终的胜利。

“红军训练基地有一面墙是给所有为球队赢得冠军的门将，凯莱赫的名字现在可以上墙了。”

凯莱赫 （KelleherKelleh）

图赫尔:输球不怪凯帕

蓝军主帅图赫尔（Tuchel）说：“这件事不怪凯帕，要怪只能怪我。有时候会成功，有时候会失败，这就是足球主帅换人的生活。”

“如果有必要承担责任，那绝对是我的责任。我为他感到难过，他没有责任。我们做出这个决定，就像上次我们在点球大战中做的那样。他比门迪在这上面花了更多的时间。”