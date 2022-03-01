本周抵新参赛WTT大满贯 孙颖莎与新教练追逐冠军梦

世界乒乓女单头号孙颖莎将与新任主管教练邱贻可携手征战巴黎奥运周期，追求更大梦想。本周，师徒俩将随中国队飞来新加坡，参加3月7日至20日在本地举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）首届大满贯赛事，梦想之旅从狮城起航。

对于与新教练首度合作的首届大满贯有何期待？孙颖莎对《联合早报》说：“还是希望发挥出自己最好水平，全力以赴打好每一场比赛，过程一定要做好。”

细说起来，新加坡还算是孙颖莎的福地。因为在这里，她找回了“相信自己可以做得更好”的信心。自东京奥运之后，孙颖莎一直处于没有主管教练的状态。尽管这期间在休斯敦世乒赛上的成绩不错，但还是又一次与女单冠军失之交臂。

去年12月世乒赛结束后，孙颖莎带着郁闷的心情来到新加坡，参加WTT世界杯决赛。最终，她克服了时差和疲劳等困难，以一个冠军完成了自我救赎。

孙颖莎说：“奥运和世乒赛我都是第二名，肯定心理会有点阴影。但即使前几次都是亚军，我也永远会去努力争取冠军。对我来说，比赛名称不重要，冠军很重要。所以2021年赢得的最后一个国际比赛冠军，对我来说非常有意义。”

新加坡夺冠，让孙颖莎重拾自信。在享受了与家人短暂的春节假期后，她随中国队前往海南陵水进行封闭训练，备战WTT系列赛和WTT首届大满贯赛事。同时，中国女队教练组经多方考察，最终确定由邱贻可出任孙颖莎的主管教练。

对此，孙颖莎说：“期待能和邱指导在巴黎奥运周期里共同进步，多赢球多拿冠军。”

也是前世界冠军的邱贻可在接手世界第一后坦言，既有压力更有动力。他说：“孙颖莎很有灵气，我希望能和她一起向前冲，帮助她实现更大的梦想。”