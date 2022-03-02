受冠病疫情波及 炮兵上财年亏损逾一亿英镑

英超球会“炮兵”阿申纳（Arsenal）上个财政年蒙受1亿零730万英镑（约1亿9400万新元，1英镑相等于1.82新元。）的亏损，冠病疫情持续肆虐是主要原因之一。

阿申纳日前公布截至2021年5月的财政年度报道，显示上财政年亏损了1亿零730万英镑，这比2020年的4780万英镑多了超过一倍。阿申纳在文告中说：“这个财政年的业绩受全球冠病疫情显著影响，导致2020／2021年赛季的大多球赛都必须闭门进行。闭门进行的球赛导致全额门票收入和比赛日其他营业收入的损失。因冠病造成的税前损失达到8500万英镑。”

阿申纳说，2021年财政年里举行的31场主场赛事当中，仅两场迎来观众，比赛日营业收入从前一年的7500万英镑剧降到380万英镑。另一方面，阿申纳打入欧洲联赛最后四强，全季转播收入有所增加，达到1亿8440万英镑，一定程度弥补了比赛日收入的损失。在球员管理方面，阿申纳从球员转会赚取1180万英镑，比前一年的6000万英镑显著减少，球会花在球员薪金的总开支为2亿4400万英镑。

阿申纳目前在联赛榜以45分排名第六，落后排名第四的曼联（Manchester United）两分但少赛三场。若阿申纳能够打入四强榜，他们将会是在2016-17球季以来第一次获得欧冠赛参赛资格，势必将大大增加球会收入。