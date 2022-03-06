换帅后首场比赛 利兹仍吃败仗

换帅后的首场比赛，利兹（Leeds）仍以0比1吃下败仗。

在上周末的英超联赛主场以0比4惨败给“热刺”托特纳姆（Tottenham）后，利兹因近六场联赛惨输五场而不得已炒掉深受球迷喜爱的阿根廷主帅别尔萨（Bielsa），隔天即宣布曾执教德甲球队莱比锡（Leipzig）的美国籍主帅马希（Marsch）上任。

昨晚（新加坡时间）客战“狐狸”莱斯特（Leicester）的英超联赛是马希在出任利兹教头后的首场战役，结果两队在上半场互交白卷，尽管利兹在下半场的表现明显占优，但他们非但十扣柴门九不开，还在第67分钟被狐狸偷袭得手，功亏一篑。

本场比赛，利兹前锋丹尼尔·詹姆斯（Daniel James）在第2分钟就创造了进球机会，可惜射门偏出龙门。

总结上半场，莱斯特虽在控球方面占优，但利兹的射门次数明显更多。

下半场，利兹加快进攻步伐，进球机会一个接一个，但他们不是无法把握机会，就是难逃莱斯特门将施迈歇尔（Schmeichel）的十指大关。

到了比赛第64分钟，尽管利兹在下半场已创造了八次进球机会，狐狸则一次都没有，然而在第67分钟打破僵局的却是莱斯特，巴恩斯（Barnes）在前场左侧得球后斜射破关，这对利兹来说，无疑是件非常残忍的事。

值得一提的是，巴恩斯已连续三次攻破利兹龙门，说他是利兹克星，一点也不为过。

利兹试图扳平比分，可惜无能为力，只能黯然接受联赛五连败的悲惨命运。

随着这场败仗，利兹在多赛两轮的情况下只领先排名第18的伯恩利2分，莱斯特则凭借这场胜利从第12名升至第10名，在联赛已取得两连胜。