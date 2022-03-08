高手云集德国羽球公开赛 杨佳敏冠病痊愈后首次出战

1月的印度羽毛球公开赛没有迎来世界排名前五的名将，在全英赛即将开始的情况下，包括单打排名世界第一的名将都会亮相德国公开赛，我国羽将骆建佑和杨佳敏本周将挑战各国好手。

世界羽联没有在2月举办巡回赛，日本、中国和韩国等顶尖球员们摩拳擦掌，盼在德国公开赛取得好成绩，为下周的全英赛做足热身。德国赛（超级300赛）在今天拉开帷幕，新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏首圈的对手分别是杨灿（加拿大）和塞娜·内瓦尔（印度）。

骆建佑签运不佳

这是骆建佑结束亚洲团体锦标赛近两周后参加的第一场比赛，他与对手杨灿此前一共交手过两次，2018年和2019年都直落两局获胜。两人近半年来常在一起训练，一同在世界第一的安赛龙迪拜训练营切磋球艺，两个月前在印度公开赛也常常一起练球。

世界排名第九的骆建佑的德国赛签运不太好，若他顺利闯过首关，次圈可能会迎来世界第二的日本名将桃田贤斗。身为两届世锦赛冠军的桃田贤斗自去年12月的年终总决赛因伤退赛后养伤数个月，德国站将会是他的复出之作。

桃田贤斗的首圈对手是同袍西本拳太。

缺席巡回赛一段时间后，中国这次将派出多名主力出战，但石宇奇因伤病困扰返回江苏省队休养，而东京奥运会亚军谌龙依然处于无限期休战状态，为杭州亚运会备战，因此中国男单将由陆光祖携手赵俊鹏参赛。

杨佳敏首圈对战前世界第一女将赛娜

女单方面，世界排名第16位的杨佳敏自感染冠病退出印度公开赛（超级500赛）后，终于复出。她首圈将对战2012年伦敦奥运会铜牌得主、前世界第一女将塞娜。

31岁的塞娜目前世界排名第25，由于伤病和年纪关系，她近来在巡回赛的表现不佳。她与杨佳敏过去曾交手过两次，都是在2018年，当时前者皆以直落两局的成绩胜出。

女单赛场星光熠熠，久疏战阵的“台湾球后”戴资颖、奥运冠军陈雨菲和世界冠军奥原希望都会登场，现役女单中唯一获得奥运和世锦赛金牌的西班牙名将卡罗琳娜·马林也会在此站伤愈复出。

星和将从半决赛开始，在SPOTV（205频道）直播这项赛事，半决赛将从晚上8时（新加坡时间）播至凌晨2时，决赛则是从傍晚6时开始播放。