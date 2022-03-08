红魔同城战惨败给曼市 帅罗“因伤”缺阵惹猜疑

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Manchester United）在昨天凌晨的曼彻斯特同城战遭遇重挫，1比4败给同城对手曼市（Manchester City）。这场败役除了凸显红魔与曼市之间实力上的悬殊差距，也同时暴露了曼联更衣室内的不和谐气氛。

在这场对红魔而言堪称最重要的一场英超赛事，球队主力球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）以臀伤为由缺勤。球队主帅朗尼克（Rangnick）虽然坚称这名葡萄牙球星真的因伤无法出赛，不过围绕球队周边的仍有很多的杂声，至少红魔前队长罗伊·基恩（Roy Keane）就怀疑罗纳尔多臀伤的真实性。

在这场同城战进行时，这名爱尔兰名宿在《天空体育》上说：“我们都说罗纳尔多是个机器，他很少受伤，但是现在他却时不时地出来……并说髋屈肌受伤。这很难让我信服。”

基恩在赛后重复了这番谈话，朗尼克在赛后回应时说：“医生在星期五告诉我克里斯蒂亚诺（罗纳尔多）因为臀伤不能训练，星期六的情况也是如此，这也就是为什么他不在球队名单上。”

“如果球员告诉医疗部门他们受了伤，不能比赛，我就只能接受，这是个事实。”

除了罗纳尔多，红魔的乌拉圭前锋卡瓦尼（Cavani）也同样因伤缺勤，不过朗尼克补充卡瓦尼能训练，只是还不能比赛。

他说：“过去三天，卡瓦尼都参与了训练，只是经过三堂训练课后，昨天下午他还是觉得自己没有达到出赛的体能。这是事实，作为领队，当球员觉得他们的体能不足以出赛时，我不能强迫他们。”

经过这场败仗后，红魔在积分榜上已经跌出了前四的位置，排名第五，除了落后第四的“炮兵”阿申纳（Arsenal）一分，也比他们多赛三场。在昨晨的比赛，德布吕纳（de Bruyne）与马赫雷兹（Mahrez）各为曼市攻入两球，红魔则靠桑乔（Sancho）攻入唯一进球。

这场胜利令曼市在积分榜上重建六分的优势，目前以69分领跑，不过比次席的“红军”利物浦（Liverpool）多赛一场。对于争冠对手利物浦，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）表示这是他执教生涯遇上的最难缠对手。

他说：“我们遇上的是我执教生涯最难应付的对手。与他们（利物浦）竞争，为奖杯和冠军而战，这是我职业生涯中最大的成就。”