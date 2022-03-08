将亮相三项目 中国王楚钦要脚踏实地提升战绩

WTT新加坡大满贯

在本月11日开打的WTT大满贯正赛中，中国“00后”小将王楚钦除了会参加男单项目，届时还将与两位世界排名第一男女单打角逐双打，和樊振东以七号种子出战男双，和孙颖莎则以次号种子参加混双。

中国乒乓球队里的左手选手不多，比较有名的就是许昕、林高远和王楚钦，其中王楚钦是目前2000年出生的选手中表现最出色的男选手。

去年东京奥运会，王楚钦作为P卡选手（替补选手）随队参赛，虽然最终没有出战，但这个P卡是中国教练组对他能力和发展潜力的肯定。进入巴黎奥运周期，世界排名第13位的他将通过各种比赛慢慢提升世界排名。

因此，继去年12月的世界乒乓球职业大联盟（WTT）世界杯决赛后，这名北京选手将亮相新加坡大满贯赛的男单、男双和混双。

王楚钦上周在WTT阿曼挑战赛与陈幸同赢得混双冠军，一个多月前也在澳门冠军赛连续战胜经验丰富的队友夺得单打冠军。

他接受《联合早报》采访时说：“能在单打赛拿到人生中第二个成人组冠军我觉得非常高兴。能战胜两个奥运会冠军、一个主力和一个自己水平差不多的林高远，赢下这场球能给自己的气势提高一些。”

由于冠病疫情缘故，现年22岁的王楚钦这两年参加的比赛并不多，不过他在世界乒乓球锦标赛已赢得三面金牌，分别是男团（2018年）、男双（2019年，和马龙）和混双（2021年，和孙颖莎）。

中国男乒后备人才

较女乒相对薄弱

33岁的马龙参加了三届奥运会，以五面金牌成为历史上最多奥运金牌的运动员。自马龙之后，25岁的樊振东被誉为男乒接班人，但与中国女乒孙颖莎、王曼昱、陈幸同、王艺迪、钱天一和蒯曼等新生代小将崛起不同，男乒的后备人才显得相对薄弱。

以2021年的奥运会、全运会和世锦赛的单打金牌得主来看，男单的马龙斩获奥运金牌，而樊振东赢得全运会和世锦赛冠军，女单的这三项冠军由陈梦（奥运会）和王曼昱（全运会和世锦赛）取得，但孙颖莎在这三项均打入决赛。

如果马龙不参加2024年巴黎奥运，王楚钦和樊振东、林高远还有梁靖崑等人的竞争会越来越激烈。对此，王楚钦认为：“樊振东的实力肯定要比我们三个人强很多。至于优势，我觉得谁也不敢说自己有什么样的优势，就是在竞争当中去拼尽全力。”

除了参加WTT大满贯男单项目，王楚钦还会与两位世界排名第一单打搭档角逐双打；和樊振东以七号种子出战男双，和孙颖莎则以次号种子参加混双。

完成职业生涯大满贯（集齐世界三大赛事奥运会、世锦赛、世界杯的所有冠军）是所有乒乓球运动员的梦想，王楚钦也不例外，不过现在的他会脚踏实地，先一步步提升自己每个单项的表现。

他说：“目标和期望肯定是希望自己能取得大满贯。但是短期内的话还是尽量去提升自己三项（单打、男双和混双）的每一项成绩。”