WTT新加坡大满贯正赛抽签结果出炉 周哲宇首圈硬碰中国名将许昕

一共有10位新加坡球员将亮相WTT大满贯单打正赛，周哲宇是这些球员中签运最差的，他将在首圈挑战世界排名第九的前世界冠军许昕。

去年亮相东京奥运会的我国乒乓球选手冯天薇和周哲宇本周将参加世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛，但两人签运不佳，将与实力顶尖的中国球员提前碰面。

26岁的周哲宇将在男单正赛首圈挑战前世界第一、有“黄金左手”之称的许昕，而冯天薇如果能顺利拿下首圈对手，次圈将硬碰目前世界排名第一的孙颖莎。

资格赛已在昨天结束，今天没有比赛，正赛将于明天进行。

世界排名第九的冯天薇与孙颖莎、雨果（巴西）以及许昕出席了昨天的抽签仪式，冯天薇说：“很开心能够在新加坡主场参加第一届大满贯赛事，很兴奋能来到这个场地，希望自己能够有好的表现，享受比赛。”

一共有64名球员角逐女单项目，其余参赛的新加坡球员大部分集中在上半区，魏睿萱首圈将对战台湾的郑先知，林叶的对手为匈牙利球员乔治娜，王歆茹对阵葡萄牙女将邵杰妮，而周靖祎则将与斯洛伐克的巴博拉争夺次圈资格。

在女单下半区的唯一新加坡球员是曾尖，她将挑战波多黎各名将梅兰妮。

女单上半区战况激烈，头号种子孙颖莎和2019年布达佩斯世锦赛女单冠军刘诗雯可能会在第三圈碰上，若顺利闯进半决赛，将有可能再次迎战全运会和2021年休斯敦世锦赛冠军得主王曼昱。

次号种子陈梦在下半区，她与王曼昱、孙颖莎的实力旗鼓相当，去年在各个大赛上各有收获。

中国乒乓球国家队日前公布了亚运会选拔标准，在这站比赛夺冠的球员将可获得一张杭州亚运会入场券。

新加坡是孙颖莎的福地，她前两次在新加坡的比赛（T2钻石联赛、WTT世界杯决赛）都成功夺冠。

对于第三次在这里比赛，她说：“每次来到新加坡比赛都感受到大家对我的支持和鼓励，希望自己能在这次的比赛全力以赴，给大家展示更好的自己。”

男单下半区中国球员竞争激烈

我国男单球员方面，除了周哲宇将在首圈硬碰中国名将许昕，仍在服兵役的冯耀恩将对阵印度的甘纳塞斯卡兰，傅绍峰和郭勇则分别挑战格拉斯门科（哈萨克斯坦）和杜达（德国）。

中国队这次派出八位男球员角逐单打项目，各个小区都有球员坐镇。“双圈全满贯”得主马龙由于是次号种子被分在下半区，与队友林诗栋以及王楚钦同一小区。

王楚钦能不能继WTT澳门站复赛后再次成功冲击马龙，将是本届赛事的一大看点。

有兴趣观看直播的读者可上星和第206频道或新电信115频道观看11日开始的正赛。