骆建佑桃田贤斗爆冷 止步德国羽球公开赛首圈

德国羽毛球公开赛第二个比赛日吹起超强冷风，刚在去年底夺得世锦赛冠军、世界排名已升至第九位的我国好手骆建佑在昨天凌晨（新加坡时间）的男单首圈惨遭年仅20岁的加拿大球员杨灿淘汰。另外，世界排名第二的日本名将桃田贤斗也因为不敌同袍西本拳太而爆冷止步首圈。

杨灿可以说是骆建佑非常熟悉的对手，因为两人近半年来一同参加了世界第一、丹麦名将安赛龙在迪拜的训练营，经常在一起切磋球艺。两人此前在比赛中交过两次手，而骆建佑都顺利战胜对手，可是在今晨的第三次对决中，骆建佑却先盛后衰，在首局以21比12领先的情况下被对手以21比16、21比18翻盘。

在结束德国公开赛的征途后，骆建佑接下来将备战即将于本月16日开战的全英赛。他的首圈对手是世界排名第三的丹麦球员安东森（Antonsen）。

相对于骆建佑的三局激战，桃田贤斗则败给更惨，被同袍西本拳太直落两局以23比21、21比9淘汰。

身为两届世锦赛冠军的桃田贤斗自去年12月的年终总决赛因伤退赛后养伤数个月，德国站是他的复出之作，没想到却遭遇糟糕的开局。

戴资颖被淘汰出圈

在昨天的男单次圈赛，第五号种子马来西亚的李梓嘉面对法国小将波波夫时遭遇激战，经过一小时的苦斗后才以21比13、18比21、21比12击败对手晋级。

女单次圈赛方面，赛会首号女单台湾的戴资颖遭日本的高桥沙也加以21比15、21比18直落两局淘汰出圈，两局比赛仅费时34分钟。赛会第七号种子印度的辛杜也在经历三局激战后，以14比21、21比15、14比21败给中国球员张艺曼。不过女单第八号种子泰国的拉查诺则在昨天比赛顺利过关，以21比10、21比15轻松拿下印度球员塞娜。