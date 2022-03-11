加拉塔萨雷进球被吹 巴塞欧联赛惊险保不败

本地时间今晨进行的欧联赛16强首回合，主场作战的巴塞罗那在加拉塔萨雷进球被吹后，惊险以0比0战和对手。

这是两队首次在欧联赛交手，尽管巴塞全场控球率高达69%，射门数也以16比3占据绝对优势，但都得势不得分，无奈吞下和局。

门将多次神扑 巴塞无功而返

巴塞开场后就狂攻，费兰·托雷斯（Ferran Torres）第5分钟铲射偏出。第26分钟，德派（Depay）自由球射门，被加拉塔萨雷门将培尼亚（Pena）单手扑出。德派第41分钟再度兜射远角，还是被培尼亚扑出底线。

下半场，巴塞轮换3人，登贝莱（Dembele）、皮克（Pique）和布斯克茨（Busquets）登场。第56分钟，登贝莱禁区左侧推射被后卫挡出，随后布斯克茨禁区内头球射门，同样被培尼亚扑救。

第75分钟，卢克·德容（Luuk de Jong）射中门柱弹出。3分钟后，加拉塔萨雷前锋戈米（Gomis）推射破门，但越位在先被吹。两队皆无建树，以0比0握手言和。

哈维：两主将替补因伤病需休息

巴塞主帅哈维（Xavi）说：“我们没有踢出一场好比赛，但至少应该获胜。我们感觉不好，这不是好的结果，我们在主场比赛，而且控制比赛那么久。”

不管如何，哈维都对次回合的比赛充满信心，“这次我们未能进球，我们将在土耳其为胜利而战。”