不受老板被制裁影响再胜一场 蓝军主帅：只要有巴士 我们就会上路

（伦敦综合电）不受俄罗斯老板阿布拉莫维奇（Abramovich）被英国政府制裁影响，“蓝军”切尔西（Chelsea）在昨天凌晨（新加坡时间）的英超联赛再胜一场，客场以3比1力擒诺里奇（Norwich），在各赛事90分钟内保持了11场不败的战绩。

对此，主帅图赫尔（Tuchel）在受访时表示，只要有巴士，球队就会上路。

随着英国政府周四宣布对阿布实施制裁，冻结其资产，并对切尔西实施严格限制，包括不能签约新人、售卖比赛入门票等，切尔西的球衣主要赞助商英国电信运营商Three也宣布暂时中止对球会的赞助。

尽管接连遭受打击，但从切尔西的表现来看，他们显然不会这么轻易举白旗。

图赫尔说：“到目前为止，我们依然能相信彼此，而这是不会改变的。只要我们有足够的球衣和有通往比赛场地的巴士，我们就会继续奋战。”

昨晨之役，蓝军在开赛第3分钟就凭后卫查洛巴（Chalobah）的进球打开胜利之门，中场芒特（Mount）在第14分钟再下一城。

第69分钟，前锋普基（Pukki）利用罚球为诺里奇缩小差距，但蓝军前锋哈弗茨（Havertz）还是在第90分钟进攻得手，助球队以3比1告捷。

图赫尔：依然高兴当切尔西主帅

不过，图赫尔坦言赛前确实担心球员们会分心，尤其是那些合约即将到期的球员，但与此同时，他也表示对球员们很有信心。

他说：“球队表现出了强大的个性，在这段艰难时期，我们能够取得这样的成绩，球员们应该感到自豪，而我们也应该相信他们。”

随着切尔西陷入动荡，有关图赫尔极可能辞职的传闻也甚嚣尘上，但这名德国籍主帅却给球队大派定心丸，表示“依然高兴留在切尔西”，“依然高兴担任一支顶尖球会的主帅”。

图赫尔是在去年1月被阿布聘请到切尔西执教，结果他只用了短短几个月就带领球队夺得欧洲冠军联赛锦标，本季再助球队夺得欧洲超级杯及球会世界杯冠军。

另外，切尔西目前在英超排名第3，足总杯闯进了复赛，欧冠也一脚踩进了八强。