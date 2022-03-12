冯天薇一轮游魏睿萱爆冷晋级

我国首号女单冯天薇不敌中国小将蒯曼，遭淘汰出局，不过魏睿萱爆冷淘汰中华台北球员郑先知晋级。此外，我国男双组合傅绍峰／周哲宇与女双曾尖／林叶也成功报到次圈赛。

拳怕少壮，我国乒乓一姐冯天薇昨天不敌中国新生代小将蒯曼，无缘女单32强。

魏睿萱则首战告捷，成功击退中华台北选手郑先知，爆冷晋级。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯赛正赛昨天在新加坡华侨体育城正式拉开战火，冯天薇与中国新生代小将蒯曼激战四局，最终以1比3落败，四局比分为9比11、5比11、11比9和6比11。

乒坛常青树冯天薇可谓是中国乒乓女队的“质检员”，从王楠、郭跃一路打到蒯曼，已经与七代中国球员交过手。冯天薇今年将年满36岁，而蒯曼年仅18岁，两人年龄相差一倍，属于不同时代的佼佼者。

冯天薇赛后表示，自己对本场比赛的表现感到满意。她认为，相较于蒯曼，自己各个方面的表现都不占优，“今天也是抱着能跟新生代球员切磋的心态，享受场上的过程。然后自己也是在不占优势的情况下努力去赢了一局。”

“对方对我的球路也是非常了解的，每个环节都抓得比较细，打的战术非常好，让我在场上感觉一直被压制。”

蒯曼这两年的进步非常明显，在本月初刚结束的WTT常规挑战赛阿曼马斯喀特站比赛中，她成功包揽了女单和女双两项冠军。在本届WTT大满贯资格赛中，她也连续两场3比0强势晋级。

她昨天在赛后说：“对自己今天的表现打8分，剩下的2分是还有进步的空间。”

蒯曼下一轮将在女单32强比赛中与世界排名第一的孙颖莎交手，后者昨天3比0轻取德国选手温特。

魏睿萱：能赢得比赛已是一大惊喜

与此同时，我国21岁女将魏睿萱昨天3比1淘汰29岁的中华台北选手郑先知，四局比分为11比9、9比11、11比8和11比8。

首局比赛，魏睿萱很快进入状态，接连得分，郑先知则是失误较多，被打得节节败退。次局，魏睿萱仍旧占据场上主动，郑先知被迫叫出暂停。上场后，郑先知做出战术上的改变，逆转战局，将比分追至1比1。

第三局，双方前半段持续拉锯，局末郑先知出现失误，魏睿萱借机再下一城。

第四局，魏睿萱频频变换发球，取得9比4领先，最终顺利晋级。

魏睿萱现世界排名第180位，郑先知排名第60位。能够成功淘汰比自己排名高120位的对手，魏睿萱感到非常不可思议。她表示，在比赛开始前，只告诉自己好好去享受比赛，但能够赢得比赛，这是一大惊喜。

“本场比赛我在发球技巧和进攻上也不断做出调动和变化，给对手制造了一些困难。”

魏睿萱下一轮将对阵世界排名第六的日本选手早田希娜。

昨天另外几场我国球员的焦点战，男双傅绍峰／周哲宇组合3比0淘汰同样来自我国的陈俊／马昆廷组合，女双曾尖／林叶组合3比0战胜巴西的库马哈拉／塔卡哈西组合。

去年4月成功登顶15岁以下男单世界第一的我国男单选手郭勇0比3不敌27岁德国选手杜达；傅绍峰1比3不敌哈萨克斯坦选手基里尔。

女单方面，林叶2比3不敌匈牙利选手乔治娜、周靖祎0比3不敌斯洛伐克选手芭拉佐娃。

球迷可上星和第206频道或新电信115频道观看比赛。