帅罗回勇连进三球助红魔险胜热刺

帅罗重新进入曼联首发，攻入三球上演帽子戏法帮助球队获胜。

曼联全场表现并不算好，但帅罗的三个进球三次帮助球队获得领先，几乎是一己之力帮助球队获胜。

（曼彻斯特综合电）“红魔”曼联（Man United）和“热刺”托特纳姆（Tottenham）昨天凌晨（新加坡时间）为英超第四名展开一场恶战。凭借“帅罗”罗纳尔多（Ronaldo）攻入三球上演帽子戏法，曼联3比2险胜热刺，暂时位居第四位。

帅罗之前已经连续三场比赛没有进球，他上一次进球还是在2月15日的比赛。由于长时间没有进球，并且失去了绝对主力位置，围绕着他与主帅朗尼克（Rangnick）和球队之间关系也有许多流言。不过在这场重要比赛中，朗尼克还是选择信任帅罗，将他列入首发。

回归曼联后最佳表现

而帅罗也踢出了他回归曼联后的最佳表现。第12分钟他便在禁区外接球直接起脚射门。一脚世界波远射打破场上僵局。之后在第37分钟，桑乔（Sancho）反越位成功送出横传，帅罗门前抢点轻松破门。

最后一个进球则是帅罗的标志性表现，曼联角球进攻，帅罗门前高高跃起抢得落点，近距离头球攻门将球送入死角。

曼联全场表现并不出色，帅罗前两次进球后，热刺都将比数扳平，其中第二次还是红魔队长马圭尔（Maguire）不慎攻入的乌龙球。因此帅罗的三个进球三次帮助曼联取得领先，全部价值千金。

37岁的帅罗还在不经意间创下了一个纪录，他是英超历史上年龄第二大的戴帽球员，仅次于曼联退役名宿谢林汉姆（Sheringham）。

帅罗上周因伤没有参加对阵曼市（Man City）的同城德比战。朗尼克当时还让帅罗飞回葡萄牙休假。本场赛后，朗尼克开玩笑说：“也许把他送到葡萄牙三天是有道理的，让他两天不训练，然后让他周四再回来训练，如果这样可以激发他的表现的话，也许我们必须在本赛季剩下的时间里都可以这样做。”

朗尼克说：“其实他在周四的训练中也有类似的水平，所以我在那次训练课后决定让他首发。他肯定会有所作为。这场不仅仅是贡献了三个进球。这是他最好的表现，至少是自从我来到这里以来的最佳。”

红魔争四形势仍旧严峻

托特纳姆主帅孔特（Conte）则表示，热刺输给了帅罗一人。他说：“我们谈论的不只是今晚的最佳球员，帅罗和梅西是足球世界上最好的两名球员。当你面对这样的球员时，你知道他们能够决定比赛。如果没有帅罗，曼联不会拥有这样的一个夜晚。”

本场获胜后，曼联排名暂时上升至第四。不过在积分榜上的形势上，曼联并不乐观。红魔战罢29轮积50分，而阿申纳（Arsenal）只出赛25轮就有48分积分。而托特纳姆较曼联少赛两场，积45分。阿申纳反超曼联可能性极大，而托特纳姆相对于曼联其实也还掌握着主动权。