两球完胜狐狸 炮兵抢当老四

本地时间今晨的英超焦点战，“炮兵”阿申纳在酋长球场靠中场帕尔蒂（Partey）及前锋拉卡泽特（Lacazette）上下半场各建一功，以2比0轻松捕捉“狐狸”莱斯特，豪取5连胜，再踢走曼联稳当英超老四。

这是炮兵近11轮联赛的第9胜，也让炮兵虽只领先身后的曼联和西哈姆仅1分和3分，但却手握3场优势，备受看好能在阔别5年后再杀入欧冠。

拉卡泽特（Lacazette）

炮兵攻势凌厉 狐狸无从招架

以原班人马应战的炮兵延续凌厉走势，开赛第11分钟，就由帕尔蒂接应马蒂内利（Martinelli）的左路角球，头球摆渡破网。7分钟后，这位加纳国脚差点梅开二度，但中楣弹出。

炮兵在24分钟内接连有6次攻势，少了皇牌射脚瓦尔迪（Vardy）的狐狸才有第一脚射门。虽只有零星反击，翼锋哈维·巴恩斯（Harvey Barnes）的两脚射门极具威胁性，可惜炮兵门将拉姆斯代尔（Ramsdale）身手非凡，一一化解，半场以0比1落后。

下半场依然是炮兵主导攻势，狐狸只能靠门将施迈歇尔（Schmeichel）左扑右接，勉强保住龙门不失。不过战至第59分钟，狐狸中卫瑟因居（Soyuncu）犯手球送出罚球，拉卡泽特一蹴而就，炮兵以2比0领先。

狐狸换人变阵也无济于事，还差点让候补上阵的炮兵中场史密斯·罗（Smith Rowe）再下一城，得靠施迈歇尔的扑救维持0比2的赛果。

阿特塔：炮兵应在欧冠赛场

炮兵主帅阿特塔（Arteta）表示：“没有出色的表现我们是无法击败莱斯特的。他们是一支出色的球队，给我们制造了很多麻烦，所以这场胜利对我们很关键。现在我们的处境不错，但球队还有很多事情要做。接下来要面对利物浦，我们知道这会是一场艰难的比赛，但我们会试着赢球。”

至于欧冠资格，他说：“我们必须出现在欧冠赛场，我们也应该出现在欧冠。炮兵的历史激励我们前进，但我们目前还没能完成进入欧冠的目标，还有很多比赛要踢。”