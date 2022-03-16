骆建佑转战全英赛首圈对安东森

我国羽毛球头号男单骆建佑日前已从德国飞往英国，备战今天展开的全英赛，这项超级1000赛的赛事是世界羽联巡回赛中积分最高的。

骆建佑目前世界排第九位，结束在马来西亚举行的亚洲团体锦标赛不久后便前往欧洲参加比赛。他上周在德国公开赛（超级300赛）不敌加拿大的杨灿，止步男单首圈。

“新加坡一姐”杨佳敏较早时由于小腿受伤退出欧洲三站比赛的争夺，因此目前只有骆建佑一名球员征战全英赛，与他同行的是教练何殷聪和一名物理治疗师。我国头号双打组合许永凯／陈薇涵则在不久后前往瑞士，与骆建佑一起参加下周的瑞士公开赛。

24岁的骆建佑在本月16日至20日举行的全英赛中签运不佳，首圈就得挑战世界排名第三的丹麦好手安东森。根据记录，这两人唯一一次的交手是在去年12月的韦尔瓦世锦赛，当时骆建佑以2比0胜出。

骆建佑在上周的比赛没有打出他在世锦赛夺冠时的速度，在许多方面都被对手杨灿压制住，最终无缘胜利。此役再战，面对实力更强的对手，他将吸取上周的经验，打出更好的表现。

世界排名前二的安赛龙（丹麦）和桃田贤斗（日本）在上周的比赛都提早出局，前者在半决赛被同在迪拜一起训练的叻斯亚·森（印度）淘汰，后者则在首圈不敌同袍西本拳太，惨遭“一轮游”。

最终在德国站封王的是2001年出生的泰国小将昆拉武特。

上届全英赛冠军李梓嘉本次比赛与桃田贤斗同个小区，不出意外的话两人也许会在复赛相逢。

德国赛期间暴出不少冠病病例，印度尼西亚的佐纳丹和泰国的拉查诺先后确诊。根据最新消息，佐纳丹的检测已转阴性，已抵达英国准备参赛。而拉查诺则还不确定是否会参赛，她的名字目前都还在签表里。

女单方面，世界第九的中国女将何冰娇在德国站发挥出色，在决赛拿下奥运冠军陈雨菲，告别持续近三年的冠军荒。以如此出色的状态前往伯明翰，她有可能在复赛再次迎战这名队友。

世界排名第一的戴资颖上周爆出大冷门，以头号种子出战的她在首圈意外不敌日本的高桥沙也加。此役转战伯明翰，这名“台湾一姐”将努力争取个人第四个全英赛锦标。

戴资颖所处半区最大的对手是日本的奥原希望，后者的最后一场比赛是东京奥运会复赛，她在过去的几个月里一直在与伤病作斗争，直到今年3月才回归赛场。

戴资颖的首圈对手是比利时的谭莲妮，而奥原希望将迎战丹麦好手莱恩·克里斯托弗森。若比赛一切顺利，两人将在复赛相遇。

星和将从即日起到本月20日，在SPOTV（205波道）直播这项赛事，重播日期则为本月21日至26日。