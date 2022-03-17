红魔主场不敌体马无缘八强 帅罗16年来首次无冠

随着曼联在昨天凌晨的欧冠16强次回合被体马淘汰出局，帅罗回归曼联的首个赛季不仅将两手空空，还将遭遇16年来首次无冠的尴尬。

（曼彻斯特综合电）上周末才刚在对垒“热刺”托特纳姆（Tottenham）的英超焦点战中“戴帽”，证明自己宝刀未老，岂料“帅罗”克·罗纳尔多（C.Ronaldo）在昨天凌晨（新加坡时间）的欧洲冠军联赛16强次回合竟创造了其职业生涯第一次在欧冠出场90分钟内零射正的耻辱性纪录。

“红魔”曼联（Manchester United）最终主场以0比1败给西甲球队体育马德里（Atletico Madrid），两回合总成绩1比2无缘复赛。

曾几何时，帅罗可是体马克星，不论是2017代表西甲豪门皇家马德里（Real Madrid）还是2019年代表意甲劲旅尤文图斯（Juventus）出战体马都上演帽子戏法，将对方淘汰出局，可惜往事只能回味。

不仅如此，这也是帅罗连续第三个赛季止步欧冠16强，而眼看曼联本季已从两个国内杯赛早早出局，目前又在联赛排名第5，看来本季回归曼联的帅罗难逃16年来首次无冠的厄运。

值得一提的是，阿根廷球星梅西（Messi）也因为新东家巴黎圣日耳曼（Paris St Germain）上周不敌皇马而宣告出局。两人都是连续两个赛季无缘欧冠八强，看来梅罗时代真的要落幕了。

曼联主帅炮轰体马拖延时间

老实说，曼联本仗开局不错，但在第41分钟，体马却利用了一次反击战，由前锋格里耶兹芒（Griezmann）助攻客串边锋的洛迪（Lodi）头槌破门。

在取得领先之后，经验老道的体马主帅西梅奥内（Simeone）回归其最擅长的收缩防守，且整体攻防转换极快，即便曼联主帅朗尼克（Rangnick）在下半场用尽了所有进攻选择，接连派上拉什福德（Rashford）及卡瓦尼（Cavani），甚至冒险换下费尔南德斯（Fernandes），但曼联空有更多球权，真正给体马造成的威胁却不多。

朗尼克认为，曼联在上半场踢得很好，可惜没能将机会转化为进球，同时也抨击体马拖延时间。

他说：“下半场真的很艰难，因为一直有人躺在地上，比赛一直被迫中断。比赛也出现了一些很奇怪的判罚，虽然不至于改变比赛，但至少裁判为那些拖延时间的滑稽动作吹得太频繁了，只补时4分钟对我来说，简直是个笑话。”

但西梅奥内却不以为然，他认为能够晋级复赛是体马球员集体努力所换来的回报。

德赫亚：我们确实不够好

曼联门将德赫亚（De Gea）也在受访时坦言，球队确实表现得不够好。

他伤感地说：“我们已经很多年没有赢得奖杯了，甚至连争取奖杯的机会都没有。”

“我们必须清楚知道自己想要争取些什么。我们不能只为联赛争取前四和欧冠复赛席位而战，所以我们必须更加努力，因为我们是一支大球会，不该是现在这个样子。”