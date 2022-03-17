中国乒乓球女队竞争激烈 王曼昱自认“没任何优势”

23岁的中国乒乓球好手王曼昱是除了队友陈梦和孙颖莎之外，最受关注的女子球员，但中国乒乓球女队竞争激烈，来自黑龙江的王曼昱认为自己不存在任何优势。

世界排名第二的陈梦去年在东京奥运会赢得女单金牌；王曼昱在接下来的中国全运会和休斯敦世锦赛连续夺下单打锦标；孙颖莎则在年底的世界乒乓球职业大联盟（WTT）世界杯决赛封后，三人在2021年各有收获。

从奥运替补到世界冠军，王曼昱承认她的2021年收获颇丰，但来到今年，她表示不去展望太远，只想踏踏实实地打好眼前每一场比赛。

她告诉《联合早报》：“去年确实收获很多，成绩提升了，过程中自己也成长了许多。面对新的一年，我觉得还是先要踏踏实实走好每一步，先把眼前的WTT大满贯打好。”

王曼昱上周在狮城开启2022年首站积分赛争夺，在女单和女双均成功闯入下一圈。她昨天在双打半决赛携手孙颖莎战胜卢森堡组合倪夏莲／萨拉后，今天将出战女单复赛，若顺利晋级将有可能碰上孙颖莎。

王曼昱5岁开始打球，父母为了支持她的体育事业，在这过程中付出了许多精力和时间。在这18年里，她说自己的收获很多，但很难说出一个具体的东西，因为对她而言：“无论好与坏都是一种收获”。

要成为一名优秀的运动员，天赋和努力缺一不可。在最低潮的时候，王曼昱经历过700多天没有单打冠军的日子，虽然很多人说她身体素质佳又天赋异禀，但她仍认为比起天赋型球员，自己更属于努力型的。

“可能偏努力一些吧！但是我觉得没有天赋光努力不好打，光有天赋不努力也不行，两者可说是缺一不可。”

对于和队友们之间的竞争，王曼昱坦言自己并没有所谓的优势，她会放低姿态去拼每一场比赛，比如现在的WTT大满贯。

“其实不存在任何优势。也不存在说能够‘去保持’的这种状态。大家确实都很强，我会放低自己的身段去打每一次比赛，把重心和注意力放在本次比赛中。”