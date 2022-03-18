约瑟林100米蝶游出近年最佳成绩 获亚运资格

约瑟林昨天在新加坡游泳总会大赛选拔赛男子100米蝶泳决赛中游出了近年来的最佳成绩，他以52秒09的成绩排名第二，获得了参加今年9月杭州亚运会的资格。

男子100米蝶泳不仅是约瑟林在2016年里约奥运会上的夺冠项目，也是我国泳队竞争最为激烈的项目。昨晚的决赛中，有四人游进53秒整的亚运会A标，分别是张正伟（52秒04）、约瑟林（52秒09）、柯正文（52秒86）和王竣毅（52秒93）。他们四人同时也达到了53秒11的共和联邦运动会A标。

52秒09是约瑟林近三年来的最好成绩，他上一次游出更快成绩是在2019年6月的日本公开赛上，当时的成绩为52秒整。对于这次的表现，约瑟林表示很满意。

他在赛后对《联合早报》说：“很棒。这次参赛的目的是亚运门票。我想如果没有正伟在旁边的话，我是没办法游到52秒左右的成绩。这比我去年在奥运会上的（53秒12）快多了。这几周我们克服了很多困难。我很高兴。”

约瑟林正在国民服役。谈到兼顾训练，他说：“这很难。国防部尽力配合让我们训练，但国民服役最重要的任务还是保卫国家，不是游泳。他们尽可能给了方便。我想最重要的还是努力去适应，不要太着急。”

尽管同时入选了共运会，但约瑟林表示，他将目标放在东运会和亚运会，不会参加共运。他说：“我还需要接受海军基本训练。我须要实际一点，因为我只有这么多训练时间，只有这么多时间可以离开军营。东运会和亚运会是我今年最重要的两个目标。虽然我也希望去世锦赛和共运会，但我们得实际一些。”

张正伟在预赛和决赛连续两次创造个人最好成绩。以目前成绩来看，这位25岁泳手今年将是泳队在50米蝶泳和100米蝶泳中的头号主力。张正伟表示希望游得更快，能够突破52秒。

泳队总教练陈利裕表示对四名泳手的表现非常满意。他说：“虽然奥运会的表现不佳，但不要就这样小看了新加坡泳队。”

对于今年在各大赛事中男子蝶泳如何排阵的问题。陈利裕说：“正伟是我们现在的头号，所以我们应该会让他去参加东运、世锦赛和亚运会。他是否参加共运会现在不能确定，我要去和教练团队讨论。对于约瑟林，亚运会是明显的目标，所以先东运会，然后亚运。正文也是一样，东运和亚运。竣毅我们就看情况，会给他一些机会。”