全英赛首轮 骆建佑苦战三局不敌安东森

我国羽毛球世界冠军骆建佑昨天凌晨（新加坡时间）首次在全英羽毛球公开赛中亮相。他首轮面对世界排名第三的丹麦名将安东森，苦战三局1比2不敌对手。

骆建佑去年在世锦赛半决赛中曾2比0力克安东森，闯入决赛，并最终夺冠。时隔三个月后，两人再次在全英赛中碰面，并且是首轮就直接对战。

整场比赛耗时长达74分钟，这在羽毛球男单赛中相当罕见。安东森首局11比9领先进入暂停阶段，并21比15胜出首局。第二局中，骆建佑在10比11落后时打出高水准，连续逼迫安东森失误，取得20比15领先，之后21比18拿下这一局。

决胜局中，骆建佑没能跟上对方的节奏，试图调整节奏吊后场球也屡屡被人高马大的安东森在中场拦截。骆建佑很快便4比11落后，最终13比21输掉这局比赛，遭淘汰出局。

虽然落败，但骆建佑本场状态不差，有几球还是打出了在世锦赛中的风采，只可惜失误略多。骆建佑对《联合早报》说：“总体来说我还是比较满意的，我打出了不错的水准。不过相比于世锦赛时，安东森这次准备得更好，他今天的失误很少。”

自去年12月世锦赛夺冠后，骆建佑一直没有表现出类似状态。他说：“我正在努力战胜眼前的障碍，我觉得我正走向正确的方向。”

骆建佑的下一场赛事是下周二开赛的瑞士公开赛。这是世界羽联超级系列赛中的超级300赛事。骆建佑首轮的对手是世界排名第25的荷兰选手马克·卡尔尤。

在昨天的全英公开赛中，女单头号种子戴资颖苦战两局，以21比19、22比20战胜泰国选手布桑兰晋级。中国女单何冰娇则在16比21先败一局的情况下，21比6、21比9连胜两局战胜西班牙选手克拉拉。