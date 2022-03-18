中国选手包揽女单与三男单半决赛席位

WTT大满贯单打半决赛阵容已经决出，中国选手陈梦、孙颖莎、王曼昱和王艺迪包揽所有女单席位。男单则由马龙、樊振东及梁靖崑冲击冠军。

世界排名第二的中国乒乓球好手陈梦昨天以3比1横扫日本女将石川佳纯，还在第三局给对方“剃光头”，她今天晚上将与队友王艺迪争夺一席半决赛资格。

陈梦是东京奥运会女单金牌得主，她在世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯女单复赛中对垒世界第八的石川佳纯时进入状态较慢，前两局双方失误颇多，各拿下一局，比赛以1比1回到原点。

陈梦之后以狂风扫落叶之势迅速拿下两局，她在第三局是更是以11比0的比分把对手打得信心全无。她赛后表示，自己有意识到已10比0领先，但她还是想拼下这一分，因为这局比赛非常关键。

此役战罢，陈梦将两人的交手纪录改写至10胜1负。

这是陈梦第三次在新加坡比赛，每一次都能在场内外见到为她举着横幅加油的球迷。她说：“非常感谢球迷们对我的加油和支持，在这里比赛，每一场都能听到他们在为我加油呐喊，对于我在场上比赛，很大的鼓舞。”

28岁的陈梦去年12月在WTT世界杯决赛女单半决赛3比4不敌同袍王艺迪，这次她们两人将在大满贯半决赛再度相逢。王艺迪在昨天较早时以3比1战胜法国的袁佳楠。

马龙险胜林昀儒

进入半决赛，赛制和前几天稍微不同，将从五局三胜制改为七局四胜制。

在另外两场复赛中，中国球员孙颖莎和王曼昱都以3比0轻松获胜，两人今天将上演“强强对话”。

另一边厢，在男单作战的中国名将马龙顶住20岁的台湾小将林昀儒的反扑，以3比2惊险拿下胜利。

与林昀儒大战五局，“双圈大满贯”得主马龙表示当天最满意的球是比赛的最后一个球，但如果是转捩点，会是决胜局的4比3或7比6。他说：“第一局上来自己有些无谓失误，比赛一下子就被拉开了。第五局7比6拿到一分变8比6之后很关键，因为领先两分给对手带来的压力是不一样。”

今年将满34岁的马龙在昨天和前一场比赛连过两位“00后”球员晋级，年轻球员的冲击越来越大，他说：“体育没有倚老卖老，也不能一直保持着成绩。如果要保持下去必须要跟着潮流，只有赢了他们才能够继续在这里，我还是须要不断进步。我非常喜欢这个赛场，虽然有时候享受，有时候会沮丧，这就是竞技体育的魅力。”

马龙直言，他的身体状况还不错，队友和家人都很支持他，“能够找到自己喜爱的东西和事业，我觉得还能多坚持就多坚持一下吧。”

采访结束后工作人员拿了几张卡片和球拍给马龙签名，马龙笑说：“我就签两张吧，等我下一场赢了我再继续签。”他下一战将对阵队友梁靖崑。

世界排名第一的樊振东在稍后的复赛中以3比0轻取德国球员弗郎西斯卡，明晚将迎战日本的宇田幸矢。

今天会进行两场女单半决赛和男双决赛，首次晋级国际赛决赛的中国组合樊振东／王楚钦届时会与日本组合宇田幸矢／户上隼辅争夺冠军。公众可上星和第206频道或新电信115频道观看比赛，或到www.sistic.com.sg网站购票入场。