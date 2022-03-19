中国樊振东与王楚钦男双组合夺冠

WTT新加坡大满贯

WTT新加坡大满贯昨天上演了三场精彩对决，陈梦和王曼昱与各自的对手苦战七局晋级会师女单决赛，樊振东／王楚钦组合夺得赛事首座男双冠军奖杯。

世界乒乓球职业大联盟（WTT）新加坡大满贯昨天结束男双决赛，中国组合樊振东／王楚钦3比1战胜日本组合宇田幸矢／户上隼辅，成功夺得赛事史上首座男双冠军奖杯。

WTT新加坡大满贯昨天上演了三场精彩赛事。

樊振东／王楚钦组合与宇田幸矢／户上隼辅组合在男双决赛中相遇，最终中国组合以12比10、12比10、12比14和11比7赢得胜利。

陈梦王曼昱会师女单决赛

陈梦和王曼昱则是与各自的对手苦战七局晋级，会师女单决赛。

稍早前，樊振东／王楚钦在半决赛中3比1战胜来自德国的杜达／邱党组合，而宇田幸矢／户上隼辅则同样以3比1淘汰台湾的庄智渊／陈建安组合，成功晋级。

在进入半决赛赛事后，单打项目的赛制从原有的五局三胜改为七局四胜。昨天四位中国乒乓女将之间上演了两场精彩的抢七大战。陈梦以4比3险胜王艺迪，报了去年12月在WTT世界杯决赛女单半决赛失利之仇。

王曼昱则是4比3淘汰了自己本届赛事的女双队友孙颖莎，成功杀进决赛。

稍早前，东京奥运会女单冠军陈梦和王艺迪在复赛中均以3比1淘汰了各自的对手，此役两人在半决赛中展开较量，陈梦开局还是牢牢掌控住了场上局面，以11比3和13比11先拿下两局，随后在第四局也以11比4轻松拿下。

而王艺迪则一直处于追分状态，不过在第三局、第五局和第六局仍以11比9、12比10和11比8取胜。决胜局，双方在2比2战平后，陈梦就一路保持领先，最终以11比8拿下胜利。

陈梦赛后表示，能赢得这场比赛自己也是非常幸运，“记得去年自己是在10比8领先的情况下输掉了比赛，今天是10比8后赢得了比赛。总的来说还是挺不容易。”

陈梦下一轮将对上王曼昱，陈梦表示，决赛对手的实力肯定会更强，“还是要展现出自己在场上顽强不放弃的体育精神吧。”

另一边厢，世界女单排名第一的孙颖莎与王曼昱展开对决，最终王曼昱以7比11、12比10、9比11、12比10、11比9、12比14和11比8艰难取胜。

王曼昱赛后说：“这是我们俩在世锦赛后的再次交手，比赛过程也是依然非常激烈和紧张。自己今天也有很多运气球，可能运气更加好一些。”

接下来两人将参加女双决赛，孙颖莎表示，目前自己的竞技状态还是很不错的，“虽然输掉了比赛，但这个时候更须要自己调整好状态。”