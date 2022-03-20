林香杞达50米自由泳亚运A标

我国游泳健将林香杞是女子50米自由泳当之无愧的“东南亚一姐”，她昨晚在新加坡游泳总会大赛选拔赛以25秒48率先触壁，夺冠同时还获得杭州亚运会入场券。

林香杞和柯婷文在上午都达到这个项目的亚运会B标。在当天稍晚进行的决赛中，林香杞以25秒48刚好达到亚运A标，柯婷文则以25秒56排名第二，达B标（25秒86）。

现年29岁的林香杞和柯婷文竞争激烈，两人在过去好几届的东运会都在这个项目角逐。前者是新加坡乃至东南亚游得最快的自由泳女将，目前还是东南亚运动会女子50米自由泳的赛会纪录保持者（25秒06）。

林香杞在50米自由泳项目的统治力非常可怕，连续在2009年、2011年、2013年、2015年、2017年和2019年的东运会拿下这个项目的金牌。

她赛后接受现场媒体采访时表示她的目标是再次缔造个人最佳纪录。

她说：“过去几周有很好的训练，参加这场比赛我想要达到个人最好成绩，就是2019年在东运会游出的25秒06，但最后有点失望。不过我的目标也是达到亚运会资格，看看接下来在哪方面还可以做得更好。”

除了林香杞，昨天达到亚运会A标的还有男子4X200米自由泳。

泳总大赛选拔赛今天进行进入最后一个赛日，约瑟林将出战男子50米自由泳，有兴趣观看比赛的读者可上YouTube看直播。