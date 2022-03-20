萨卡一脚定江山 炮兵1比0反弹巩固老四之位

（伯明翰综合电）凭翼锋萨卡（Saka）在第30分钟的全场唯一进球，“炮兵”阿申纳（Arsenal）在昨晚（新加坡时间3月19日）的英超早场赛中，客场以1比0小胜阿斯顿维拉（Aston Villa），顺利反弹。

炮兵在上轮联赛主场以0比2败给利物浦（Liverpool），被终止了联赛五连胜的良好战绩。

尽管此胜利没能让炮兵晋升排名，但至少让他们进一步巩固了“老四之位”，目前在少赛一轮的情况下领先排名第五的曼联（Manchester United）四分。

虽说这两场比赛相隔不到72小时，炮兵主帅阿特塔（Arteta）还因此在上仗赛后抨击了英超联盟的赛程安排，但他本仗却只轮换了两名首发球员，第一是门将从拉姆斯代尔（Ramsdale）换成了莱诺（Leno），第二则是史密斯罗（Smith-Rowe）取代了近期表现出色的巴西国脚马蒂内利（Martinelli）的左翼位置。

尽管如此，炮兵本仗还是很快就进入比赛节奏，史密斯罗在开赛第3分钟率先发难，以一记中场远射威胁维拉龙门，可惜射门偏出。

6分钟后，炮兵中场厄德高（Odegaard）左侧传中，帕尔蒂（Partey）接球后直射被维拉门将马丁内斯（Martinez）紧紧抱在怀里。

炮兵紧接着再度试关，维拉中卫孔萨（Konsa）解围险些上演乌龙宴，所幸马丁内斯及时化险为夷。以炮兵当时的状态，进球应该只是时间问题，结果事实如此，他们在第30分钟获得了应得的进球，萨卡的射门让马丁内斯鞭长莫及。

维拉下半场渐入佳境，占据更高的控球率，然而他们创造的机会却少之又少，到了第75分钟仍然只有三次射门，并无一射正。

比起上半场，炮兵在下半场的表现明显失色，而从阿特塔在第86分钟以中卫霍尔丁（Holding）换下进攻中场厄德高来看，显然他已决定将目标改为将1比0的优势守到最后。他最终得偿所愿，炮兵本仗以1比0重返胜轨，维拉则遭遇了联赛两连败。